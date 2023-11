Aguinaldo Ribeiro: “Não sabemos quanto pagamos de impostos”

O deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) disse que a reforma tributária deverá estar aprovada até o fim deste ano, mesmo com as questões que precisam ser “afinadas” com o Senado Federal, que fez mudanças no projeto.

“Vou trabalhar para entregar e promulgar a reforma tributária ao Brasil ainda este ano”, disse o paraibano, na noite de domingo, ao programa Canal Livre, da Rede Bandeirantes.

Para Ribeiro, a reforma – que volta a ser discutida na Câmara após as alterações sofridas no Senado – vai melhorar a vida de todos os brasileiros.

Aguinaldo disse que está em contato direto com o relator da matéria no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), para “afinar e acertar” as diferenças no texto da reforma tributária, a fim de que a matéria possa ser encerrada no parlamento ainda este ano.

O deputado do PP/PB opinou também – de acordo com o ´Estadão´ – que o ideal é que a reforma não seja fatiada.

“O grande problema do País é que não sabemos quanto pagamos de impostos. O cidadão não sabe quanto paga. É porque nós cobramos por dentro de forma acumulativa”, realçou Aguinaldo.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.