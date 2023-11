Advogada orienta consumidores sobre cobranças abusivas de bancos

O quadro “Direito do Consumidor” desta terça-feira (21) voltou a tratar sobre cobranças e taxas bancárias, e a titular da coluna, a advogada e especialista na área, Glauce Jácome, tirou dúvidas dos ouvintes do Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, sobre o assunto.

Questionada por uma ouvinte o porquê de o banco cobrar uma taxa de R$ 90 para emissão de cartão, Glauce afirmou que algumas taxas podem, sim, ser cobradas, mas é preciso analisar se o valor não está sendo cobrado de forma abusiva.

Ela orientou os consumidores que estiverem passando pela situação para que busquem informação na agência bancária e, caso não haja um acordo, acionem os órgãos de defesa.

– Nesse caso é preciso dialogar com o fornecedor, pois não faz sentido pagar R$ 90 por um cartão para acessar serviços. Mesmo que esteja previsto em contrato, pode ser uma cláusula abusiva. A orientação é buscar a gerência do banco e acionar um órgão de defesa, pois se acontece com um fornecedor, pode estar acontecendo em massa, e as providências precisam ser tomadas – revelou.

Ouça aqui as orientações da advogada.