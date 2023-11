Sebrae inicia capacitação da primeira turma do Empretec Startup na Paraíba

O Sebrae/PB iniciou, nesta segunda-feira (20), as atividades de capacitação da primeira turma do Empretec Startup no estado.

Com conteúdo adaptado ao universo da inovação, o seminário integra a já conhecida e tradicional metodologia do Empretec, criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o mindset que é característico das startups.

Com 50 horas de atividades, a capacitação, até então inédita no estado, está sendo aplicada na agência regional do Sebrae em Campina Grande, beneficiando 12 empreendedores do estado.

Unindo atividades práticas e teóricas, o Empretec Startup vai proporcionar aos participantes uma imersão nos comportamentos que são considerados comuns a empreendedores de sucesso, elencados na metodologia do Empretec desenvolvida pela ONU, que é aplicada com exclusividade no Brasil pelo Sebrae. Entre os temas trabalhados, estão: busca de oportunidade e iniciativa; persistência; exigência de qualidade e eficiência; planejamento e monitoramento sistemático; e independência e autoconfiança.

Além disso, fazendo a conexão com o universo da inovação, o seminário também vai apresentar aos participantes conceitos e práticas fundamentais para startups e outros modelos de negócios que são inovadores e escaláveis.

Outro destaque do Empretec Startup é a realização de uma banca de investimentos, no final da capacitação, com investidores convidados, para que os empreendedores possam colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante os cinco dias de atividades, que se encerram na próxima sexta-feira (24).

Ao final da aplicação da metodologia, o objetivo é que os empreendedores reconheçam o seu potencial, sejam estimulados a desenvolverem suas próprias características empreendedoras e consigam identificar e validar novas oportunidades de negócios.

Além disso, segundo a analista técnica do Sebrae/PB, Niedja Arruda, o Empretec Startup vem somar e contribuir com a trilha diversificada de capacitações que a instituição já oferece para quem atua no universo da inovação.

“O Empretec Startup é para esse perfil de empreendedor ágil, dinâmico, que está sempre buscando novos projetos e novas informações no mercado. Então, a capacitação trabalha os comportamentos empreendedores, de uma forma que os empresários possam desenvolver e aplicar esses comportamentos em suas startups. Logo, estamos falando de uma capacitação moderna, atual, que busca suprir a demanda desse empreendedor de startup, que possui características e necessidades próprias”, explicou a analista.