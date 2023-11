Secovi-PB acompanhará andamento de projetos na AL que interfiram no setor

O presidente do Sindicato da Habitação da Paraíba (Secovi-PB), Érico Feitosa, cumpriu agenda na Assembleia Legislativa da Paraíba esta semana, onde esteve reunido com o presidente da Casa, Adriano Galdino, e o vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, João Gonçalves, para tratar de temas inerentes ao segmento.

Dentre os principais pontos, foi estabelecido um alinhamento com o poder legislativo no sentido de que projetos que sejam discutidos na ALPB e que de alguma forma interfiram no segmento de atuação do Secovi-PB serão acompanhados e discutidos com a entidade sindical.

O objetivo, de acordo com Érico Feitosa, é evitar que propostas que prejudicam ou atrapalham o setor sejam aprovadas sem a devida discussão e acabem se convertendo em leis.

“É uma parceria importante, mais uma atribuição que o Secovi Paraíba assume na defesa dos interesses da categoria e, no final das contas, da sociedade como um todo”, frisou ele.

Feitosa fez questão de agradecer a intermediação para o diálogo com a ALPB, permitida pela atuação do ex-presidente do Secovi Inaldo Dantas, “que é de João Pessoa e tem a grandeza do entendimento de que, independente de quem esteja à frente do sindicato em dado momento, é importante fortalecer o mercado imobiliário e condominial”.

DIÁLOGO

O vice-presidente da CCJ da ALPB, João Gonçalves, destacou a importância do diálogo entre o legislativo e as entidades de representação da sociedade civil. “

Nossa preocupação é que cada setor possa ter voz na Assembleia. Muitos projetos chegam até aqui e é importante ouvir a categoria afetada. Por isso fiz o convite ao Secovi, para formarmos esse diálogo”, explicou o deputado.