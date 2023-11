Boca Rosa Academy: mulheres participam de capacitações para impulsionar pequenos negócios

Foco, dedicação e muitas ideias surgindo o tempo todo em prol de um sonho: empreender. É assim que 50 mulheres de João Pessoa estão tendo a oportunidade de aprender mais sobre como manter o próprio negócio, sejam as que estão iniciando ou aquelas que já empreendem.

Até o dia 23 deste mês elas participam de oficinas do projeto Boca Rosa Academy, que tem apoio do Sebrae/PB e do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba (13ª Região). A iniciativa é da Boca Rosa Company, que tem à frente a empresária e influenciadora Bianca Andrade.

Entre os sonhos e ideias compartilhados durante as capacitações, que acontecem no Centro de Educação Empreendedora do Sebrae/PB, em João Pessoa, estão os propósitos de Pétala Rodrigues, que tem um brechó.

A veia empreendedora e a identificação com produtos da economia criativa da jovem, segundo conta, ela herdou da família, sobretudo da mãe e da tia, que são costureiras.

“Eu nasci no meio de um ateliê, meu pai também é comerciante. Então, não tinha como ser diferente. Sempre gostei desse universo”, acrescentou.

Sobre as capacitações, a empreendedora conta que tem aprendido sobre gestão de negócios e aprofundando outros conhecimentos que ela já tinha e aprendeu por meio de cursos realizados no Sebrae.

“É uma aceleração muito bacana pra gente, com aprofundamento e atualização de temas que nem sempre estão disponíveis. É uma oportunidade muito boa estar aqui aprendendo com tantos profissionais”, complementou Pétala Rodrigues.

Quem também está aprendendo e tendo várias ideias para melhorar o pequeno negócio é a empreendedora Adriana Ribeiro. Ela começou a empreender há dois anos vendendo joias em prata.

Ela conta que o aprendizado nas capacitações já está sendo aplicado.

“Fiz minhas inscrições despretensiosamente e fui selecionada. Está sendo muito bom. Aprendi a parte de gestão financeira e administrativa, que são áreas que eu tinha dificuldade em organizar na minha empresa. Então, já está me ajudando muito”, declarou a empreendedora.

Capacitação – O projeto Boca Rosa Academy chega pela primeira vez ao Nordeste e a cidade escolhida foi João Pessoa.

As mulheres selecionadas estão recebendo capacitação em desenvolvimento de estratégias de marketing digital, aumento de vendas, orientação e incentivo à produção de conteúdo digital.

O objetivo é incentivar e fortalecer a atuação das empreendedoras, principalmente as que atuam e residem em periferias, áreas quilombolas, ribeirinhas e indígenas, além de mulheres negras, com deficiência ou que se identificam como LGBTQIAP+.

“O programa é todo gratuito e o Sebrae está nessa parceria com o Tribunal para levar mais conhecimento a essas mulheres. As capacitações serão no TRT e no Sebrae, com módulos exclusivos e que vão impulsionar os projetos dessas mulheres”, disse a analista técnica do Sebrae/PB, Renata Câmara.