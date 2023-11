Conectar professores, gestores escolares e lideranças do poder público que estão envolvidos no ecossistema educacional da Paraíba, com o objetivo de refletir e discutir o futuro da educação no Estado. Essa é a missão do Fórum de Educação Empreendedora e Políticas Públicas, evento promovido pelo Sebrae/PB, que chega a sua sétima edição em 2023. Com inscrições gratuitas, o fórum será realizado no dia 21 de novembro, em Campina Grande, no Centro de Convenções do Garden Hotel.

De acordo com os organizadores, a principal proposta do evento é integrar os atores de políticas públicas e da educação, de modo que juntos eles possam contribuir para o desenvolvimento sustentável da Paraíba. Para isso, entre os destaques da programação, estão o painel “Conexões Transformadoras – Educação e Políticas Públicas” e a palestra “Criatividade ou Morte: Arte de Educar na Era da Tecnologia”.

Também durante a programação do fórum, o Sebrae/PB vai reconhecer instituições de ensino que receberão a comenda “ Escolas Empreendedoras 2023”, cujos trabalhos se destacaram ao longo do ano através de ações desenvolvidas pela Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae (UEE). Conforme ressalta a gerente da UEE, Humara Medeiros, toda a programação foi pensada para enaltecer o poder transformador da educação, de modo a contribuir com o trabalho desenvolvido pelos educadores paraibanos.

“O fórum tem a proposta de trabalhar a educação que transforma, pautada na cultura empreendedora, demonstrando que é possível transformar a realidade de professores e alunos através do processo educacional. A nossa intenção é justamente apresentar modelos de educação que vão fazer a diferença tanto no dia a dia dos professores e de sua atividade, como também para chegar ao aluno e fazer a diferença em sua aprendizagem”, explicou a gerente.

Já no universo das políticas públicas, o Sebrae/PB vai realizar a entrega do Selo Sebrae de Referência em Atendimento para as melhores salas do empreendedor do estado. O objetivo da premiação é reconhecer a qualidade dos projetos e serviços oferecidos por esses espaços, geridos pelas prefeituras municipais, em prol dos empreendedores locais.

“O fórum será uma grande oportunidade de aprendizado e de conexões positivas para a melhoria da atuação do poder público em seus municípios. Além disso, o evento irá promover o estreito diálogo entre a educação empreendedora e as políticas públicas inovadoras, integrando os gestores públicos que atuam promovendo o desenvolvimento territorial no estado”, acrescentou o gerente da Unidade de Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas do Sebrae/PB, Luciano Holanda.

Participe

Os educadores e gestores públicos interessados em participar do evento ainda podem efetuar sua inscrição por meio do endereço https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-educacao-empreendedora-e-politicas-publicas/2223483. Mais informações também estão disponíveis por meio do WhatsApp e da Central de Relacionamento, ambos com número 0800 570 0800.