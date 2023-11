IBGE divulgará dados do PIB da Paraíba nesta semana

Com a presença do governador João Azevêdo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) na Paraíba irá anunciar, nesta sexta-feira (17), em coletiva à imprensa, os últimos resultados do Produto Interno Bruto (PIB) no Estado. O evento ocorrerá às 12h, no auditório da Cinep, em Jaguaribe. Em todo o país, no mesmo dia, o IBGE estará divulgando os dados de todos os estados brasileiros do último levantamento do órgão, que ocorre a cada dois anos.

De acordo com o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão da Paraíba, Gilmar Martins, os dados são importantes não apenas para balizar as políticas públicas do Estado, mas também servirão de subsídio para o setor produtivo local, bem como para os investidores que pretendem desenvolver novos projetos na Paraíba.

“Os números do IBGE nos permitem avaliar se o planejamento estratégico do governo está no caminho certo do crescimento econômico e social, da geração de empregos e distribuição de renda para a população”, afirmou.

A divulgação nacional da publicação do Sistema de Contas Regionais (PIB dos estados e DF) é um trabalho coordenado pelo IBGE em nível nacional, que realiza os cálculos a partir de metodologia única em nível nacional, homologada pelo IBGE em fóruns com os representantes dos órgãos de estaduais de estatística.