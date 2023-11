No quadro ‘Minha Aposentadoria’, do programa Conexão Caturité, o gerente do INSS de Campina Grande, Marcus Vinícius, tirou dúvidas dos ouvintes sobre os benefícios oferecidos pelo instituto.

Em casos de pessoas diagnosticadas com transtornos como a síndrome do pânico, Marcus explicou que o ideal é que o trabalhador deixe claro para a empresa e para o INSS o motivo do pedido de afastamento das atividades laborais.

Para ter acesso ao auxílio-doença, é necessário que o empregado tenha uma carência mínima de 12 meses e deve estar afastado das atividades por quinze dias.

Ouça aqui o podcast completo e tire suas dúvidas.