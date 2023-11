O secretário da Fazenda do estado da Paraíba, Marialvo Bezerra, comentou, em entrevista ao Paraibaonline, suas principais preocupações com relação à reforma tributária. De acordo com ele, um dos principais são os critérios colocados para o Fundo de Desenvolvimento Regional.

Na visão de Marialvo, as pontuações não atingem os estados menores do Nordeste.

“Para ter ideia, São Paulo, que tem praticamente quase 50% do PIB, vai ficar com o segundo maior valor do Fundo de Desenvolvimento Regional, que tem como objetivo reduzir as diferenças regionais”, criticou.

Outra pauta levantada pelo secretário foi o Comitê Gestor. Para ele, por se tratar de uma federação, todos os estados devem ter o mesmo peso nos diálogos.

Quanto ao imposto seletivo, por sua vez, Bezerra teceu elogio. “Vai ficar na mesma proporção, 60% vai ficar para estados e municípios, e deve ser direcionado também para o Fundo de Participação dos Estados, e está de forma correta”, completou.

O secretário da Fazenda teceu ainda outros comentários. Confira na íntegra em vídeo:

*Vídeo: Paraibaonline

Inscreva-se no canal do YouTube do Paraibaonline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui