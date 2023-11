Conheça a trajetória de empresária que foi de sacoleira à dona de fábrica na PB

Realizar o sonho de ser dona do próprio negócio e depois construir a sua marca para expandir no mercado. Essa é a trajetória da empresária Maiara Jeronimo, proprietária da loja Blitz e que há 15 anos trabalha com vendas de vestuário na cidade de São Bento, na região do sertão paraibano.

Ela foi uma das participantes do Empretec, capacitação que é ofertada pelo Sebrae/PB, a partir da aplicação de metodologia desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A história da empresária no mercado de vestuário começou como vendedora.

“Eu trabalhei em várias lojas e cheguei a atender também como garçonete em uma lanchonete. O empreendedorismo sempre fez parte do meu dia a dia e a ideia de abrir o próprio negócio surgiu após essas experiências. Usei o espaço do meu próprio quarto e fui trabalhando como sacoleira até conseguir abrir uma loja no centro da cidade. Esse momento aconteceu no ano de 2010 e foi bem marcante”, disse.

Além do Empretec, Maiara Jeronimo revelou ter participado de várias consultorias e cursos no Sebrae/PB. Segundo ela, todos esses momentos foram importantes para a consolidação do sonho de empreender e conquistar o próprio espaço no ambiente de negócios.

“Essa história toda começou com a loja e depois cresceu com a necessidade de ter produtos de melhor qualidade para ofertar aos clientes. Em 2014, decidi com o meu marido criar a empresa Uniton e iniciar a fabricação das próprias peças. Nesta época, o projeto foi formalizado, mas a consolidação veio seis anos depois quando foi possível expandir a produção para o mercado de forma competitiva”, explicou.

“O Sebrae é importante pra mim desde o início de todo esse sonho. Eu sempre digo que é uma instituição que forma empreendedores para enfrentar e vencer os desafios que existem no mercado. O Empretec é determinante para quem sonha com o próprio negócio e foi nessa experiência que eu consegui estabelecer minhas metas, potencializar minhas habilidades empreendedoras e correr em busca da realização”, comentou Maiara Jeronimo.

Com mais de 20 colaboradores atuando em seus negócios, a empresária destaca que o empreendedorismo transformou a sua realidade.

“Nós mulheres estamos conseguindo se posicionar de uma forma muito significativa na sociedade. Isso acontece dentro do mercado e mesmo em ambientes que antes eram predominantemente masculinos. O empreendedorismo mudou a minha vida e hoje me ajuda a mudar a realidade de outras pessoas, gerando renda e novas oportunidades de crescimento”, concluiu.

De acordo com a assistente administrativa da agência regional do Sebrae/PB em Pombal, Leilane Vieira, o empreendedorismo feminino tem despertado cada vez mais interesse nas mulheres.

“Mulheres empreendedoras, ao estabelecerem suas próprias empresas, não só geram oportunidades de trabalho para si, mas também para outros, impulsionando a economia local e nacional. Além disso, ao se destacarem como modelos inspiradores, capacitam e encorajam outras mulheres a desafiar limites, promovendo a igualdade. Esse empreendedorismo oferece não apenas independência financeira, mas evidencia seu impacto positivo para a sociedade e a economia como um todo”, comentou.

Sobre o papel do Sebrae nesse contexto de incentivo ao empreendedorismo, Leilane Vieira destacou as diversas ações com foco no desenvolvimento de projetos e capacitações.

“É uma instituição que tem um papel crucial no estímulo, apoio e capacitação de empreendedores, criando assim um ambiente favorável para o crescimento de novos negócios e fortalecimento do empreendedorismo”, concluiu.

Comemorado no próximo domingo (19), o dia mundial do empreendedorismo feminino é evidenciado para valorizar as mulheres empreendedoras que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do país, assim como estimular o surgimento de novos negócios liderados pelo público feminino.