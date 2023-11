O diretor institucional do Comitê Nacional dos Secretários de Estado da Fazenda, André Horta, definiu, em coletiva de imprensa, a Reforma Tributária como a pauta mais importante do Brasil na área da economia. Segundo ele, esta traz diversos ganhos estruturais.

Na ocasião, Horta afirmou que as transições de uma reforma como esta, se já bem ajustada, teria razoabilidade em um prazo de 10 anos.

“Gostaríamos de algo que acontecesse logo […] Porque o Estado da Paraíba, por exemplo, ganha com a tributação de destino, tem vantagens financeiras com isso, e vai ajustar no equilíbrio financeiro de todos os estados do Nordeste”, completou.

O imposto seletivo também foi comentado por ele, dizendo que as alterações não trarão danos ou prejuízos a estados e municípios.

Confira na íntegra as afirmações do gestor em vídeo: