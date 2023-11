PMCG e Caixa discutem parcerias e projetos para apoio a eventos

A parceria entre a Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), e a Caixa Econômica Federal (CEF), será intensificada para a concretização de diversos projetos em benefício de todos os segmentos da economia campinense. Estes projetos foram alvo de uma reunião, na tarde desta sexta-feira, 10, entre a secretária Tâmela Fama e o superintendente regional da Caixa, Marcos Carvalho.

O encontro, realizado na agência central da Caixa Econômica em Campina Grande, ainda contou com a participação do superintendente executivo de Governo, Martoni Sobral; do gerente geral, Ícaro Morais; e de Gabriella Fernandes, diretora de Operações da Sede.

Ao avaliar o encontro, a secretária Tâmela Fama destacou ter sido extremamente produtivo, pois foram discutidos, em caráter preliminar, muitos projetos que serão executados na parceria com a instituição financeira.

Entre as metas, está a concretização de ações em conjunto para injetar crédito na economia de Campina Grande, fortalecer e ampliar o desenvolvimento local.

Houve, ainda, a solicitação do apoio da Caixa Econômica Federal para a viabilização de patrocínios destinados a eventos, como o Natal Iluminado e os demais do calendário turístico da cidade, com destaque para O Maior São João do Mundo.

A secretária destacou que serão realizados outros encontros para a definição e aprimoramento de ações, numa atividade colaborativa visando projetos futuros, bem como a boa receptividade à equipe da PMCG, por parte do superintendente Marcos Carvalho.

Tâmela explicou que este trabalho de articulação junto a instituições financeiras e empresarias, tem sido uma missão dada pelo próprio prefeito Bruno Cunha Lima, no sentido de se desenvolver, cada vez mais, a economia de Campina Grande, a geração de novos empregos, além da atração de investimentos para a cidade.

Neste contexto, a secretária garantiu que estão sendo firmadas parcerias com Sebrae, Banco do Brasil e muitas outras importantes instituições.

O superintendente da CEF, Marcos Carvalho, após fazer exposição das diversas alternativas da instituição para dar suporte e proporcionar apoio financeiro ao empresariado em geral, destacou que a CEF estará sempre de portas abertas para a formulação de parcerias e projetos junto à Prefeitura de Campina Grande.

Elogiou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pela busca de diálogo com órgãos financiadores de crédito, apontando ser este o caminho para o progresso local.