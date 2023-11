Expo Pombal 2023: programação terá exposição de animais, palestras e concurso

Gerar novas oportunidades de negócios e fortalecer os empreendimentos com atuação no setor do agronegócio com foco voltado à cadeia produtiva do leite e seus derivados.

Esse é um dos objetivos da Expo Pombal 2023, evento que é realizado pela Associação dos Criadores de Pombal, com apoio do Sebrae/PB, Governo da Paraíba, UFCG e demais colaboradores.

A programação acontecerá entre os dias 15 e 18 deste mês, no Parque de Exposição Atêncio Bezerra Wanderley, localizado às margens da rodovia BR-230, no município de Pombal, no sertão.

Entre os destaques do evento, estão a exposição de animais, máquinas e implementos, concurso de bezerros, palestras, torneio leiteiro e o tradicional concurso de queijos artesanais do sertão da Paraíba. O acesso ao local é gratuito e não é cobrado nenhum valor para participar dos concursos ou palestras.

De acordo com o gerente da agência regional do Sebrae/PB em Pombal, Aldo Nunes, uma estrutura com 35 estandes e auditório com capacidade para 90 pessoas está sendo montada no local para o desenvolvimento das atividades, além das áreas reservadas para exposição de animais e realização de torneios.

“Esse evento vai proporcionar muito conhecimento aos produtores e todos aqueles que atuam no ambiente da pecuária leiteira da nossa região e tem o intuito de compartilhar experiências e mostrar o uso da tecnologia como processo de inovação para o desenvolvimento rural”, comentou.

Além do estímulo às cadeias produtivas, Aldo Nunes destacou a programação pela oportunidade de formação que será ofertada ao público.

“O Sebrae vai ter o seu espaço de atendimento no evento e o público terá a chance de participar de palestras e capacitações. É uma forma de incentivar o conhecimento e fortalecer o evento na sua proposta de contribuição com o agronegócio. O torneio leiteiro, concurso de queijos e outros atrativos que estão postos na programação também prometem movimentar bastante o local”, concluiu Aldo Nunes.

A Expo Pombal 2023 também conta com a parceria do Instituto Nacional do Semiárido (Insa), Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Sistema Faepa/Senar, Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, Prefeitura de Pombal, Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar (CCTA) e o Programa de Estudos e Ações para o Semiárido (PEASA), ambos vinculados a UFCG.

Inscrições

Para participar do concurso de queijos artesanais, os interessados devem confirmar inscrição até a próxima terça-feira (14) por meio do endereço eletrônico https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG07nBjMV1H-crd_CLDoscn_gFZZRimsWh-ZmMqp4t-P2qrw/viewform.

Também é possível realizar o procedimento de forma presencial, através do atendimento na agência regional do Sebrae/PB, na cidade de Pombal.

A competição, que chega esse ano a sua terceira edição, garante premiação aos três primeiros colocados de cada categoria, sendo elas: queijo de coalho tradicional; queijo de coalho condimentado; queijo de manteiga; manteiga da terra e doce de leite tradicional.

Os vencedores serão contemplados com certificado e divulgação da marca e do produto premiado em cada categoria nas mídias locais e regionais. Outras informações podem ser consultadas pelos telefones (83) 9 9634-8490, 9 9311-8030, 9 9967-2933 ou 9 9939-1702.