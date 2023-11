Caprinocultura: cadeia produtiva é destaque na programação da XV Expo Monteiro

Principal atividade econômica do cariri paraibano, a caprinocultura é o grande destaque da programação da XV Expo Monteiro, aberta oficialmente na noite desta quinta-feira (9), no Parque de Eventos Dejinha de Monteiro.

Promovido através de parceria entre o Sebrae/PB, Prefeitura Municipal, Governo do Estado e demais colaboradores, o evento reúne os principais produtores rurais da região, com uma programação que integra a geração de negócios e a capacitação profissional.

As atividades, que são totalmente gratuitas e abertas ao público, serão realizadas até o próximo domingo (12), com o objetivo de enaltecer a pecuária e a agricultura familiar, com destaque especial para a caprinocultura, cuja cadeia produtiva tem grande importância econômica e social para Monteiro, que possui o maior rebanho do estado.

Segundo os números da última Pesquisa Pecuária Municipal (PPM), realizada pelo IBGE em 2022, o município conta com um rebanho de 36,9 mil cabeças, a frente de São João do Tigre (27,9 mil), Sumé (27,4 mil), Serra Branca (26,4 mil) e São Sebastião do Umbuzeiro (25 mil).

Ainda conforme a pesquisa, o rebanho da Paraíba, quinto maior do Brasil, é estimado em 796,4 mil caprinos, o que reforça ainda mais a importância de eventos como a Expo Monteiro, responsáveis por estimular a capacitação e promover o networking e a geração de negócios entre os empreendedores e produtores do segmento.

Para isso, a programação de 2023 conta com workshops e palestras, entre as quais quatro delas oferecidas pelo Sebrae/PB.

Essas capacitações vão abordar temas importantes no universo do empreendedorismo, como planejamento, vendas, marketing e atendimento ao cliente.

Além disso, a XV Expo Monteiro também conta com torneios leiteiros, exposição de animais, mostra de artesanato e gastronomia, feira agroecológica, 2º Encontro de Mulheres do Agro e atividades culturais.

De acordo com a gerente regional do Sebrae/PB no cariri, Madalena Arruda, a Expo Monteiro também marca o encerramento do circuito de eventos da caprinocultura na Paraíba em 2023, enaltecendo e celebrando a importância econômica e social dessa cadeia produtiva para a região.

“Para nós, é motivo de muita alegria encerrar o circuito de feiras em Monteiro, município que possui o maior rebanho caprino da Paraíba. É justamente por meio desses eventos que todos os parceiros conseguem contribuir ativamente para o desenvolvimento dessa cadeia, estimulando a inovação e promovendo visibilidade para produtores e empreendedores do cariri”, enfatizou a gerente.

Por sua vez, a prefeita de Monteiro, Anna Lorena Nóbrega, ressaltou as oportunidades de negócios e de troca de experiências proporcionadas pelo evento, pontuando também a importância do Sebrae e dos demais parceiros para a sua realização.

Ainda segundo a prefeita, a Expo Monteiro gera oportunidades de emprego e renda não só para a cadeia produtiva da caprinocultura, como também para outros segmentos do município.

“Essa não é só uma exposição de animais, mas sim de toda uma cadeia produtiva da nossa cidade, passando pelo artesanato, pela agricultura familiar e por diversas outras fontes de renda que são beneficiadas pelo evento”, acrescentou a gestora.