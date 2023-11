Capital Empreendedor: cinco startups vão representar a Paraíba na etapa final do programa

Conectar startups e negócios inovadores com o mercado de investimentos de risco, por meio da capacitação e do fomento de conexões entre os empreendedores desse ecossistema.

Essa é a missão do Capital Empreendedor, programa gratuito desenvolvido pelo Sebrae, que encerra em novembro as atividades da sua edição de 2023.

Na Paraíba, a capacitação desse ano beneficiou, ao todo, 30 startups, entre as quais cinco foram selecionadas para representar o estado na última etapa do programa, que é o Circuito de Investimento.

Reunindo negócios inovadores de todo o Brasil, para estimular o networking e a geração de novas oportunidades de negócios, essa etapa nacional do Capital Empreendedor vai ocorrer em São Paulo, nos dias 27 e 28 de novembro.

Este ano, irão representar a Paraíba as startups Bauá Kombucha (foodtech para produção de produtos de kombucha); Longy Health (desenvolvimento de produtos naturais para substituição de medicamentos químicos); Neoron (plataforma de inteligência conversacional); Phiq (inovação em biotecnologia cosmética e saneantes); e TrêsBê Delas (aceleradora de negócios femininos).

Para chegar a essa etapa, o programa teve outros dois ciclos, marcados por capacitações e mentorias durante o segundo semestre de 2023.

Conforme explica a analista técnica do Sebrae/PB, Nilvânia Silva, inicialmente, as 30 startups selecionadas para a edição deste ano participaram de oficina com foco na elaboração de pitches e, também, de um workshop que trabalhou conhecimentos básicos sobre o mercado de investimentos.

Ao final dessa etapa, cada startup apresentou seu pitch, que foi avaliado por uma banca de investidores convidados pelo programa.

A partir disso, foram selecionadas as 10 startups com melhor desempenho, que seguiram para a segunda fase do Capital Empreendedor.

Nesse momento da capacitação, os participantes receberam mentorias individuais e coletivas, que abordaram temas como vendas, marketing, aspectos jurídicos para startups, finanças e governança.

Por fim, uma vez encerradas as mentorias, o programa seleciona as startups com melhor desempenho em cada estado para representá-los na etapa nacional.

“O Circuito de Investimento consiste na culminância do Capital Empreendedor, realizado pelo Sebrae na Paraíba há 5 anos, e que já promoveu várias conexões entre as nossas startups e investidores de todo o país”, explicou Nilvânia Silva.

Ainda conforme a gestora, o programa tem contribuído decisivamente para que as startups possam celebrar parcerias e captar novos clientes e investimentos para os seus negócios.

“O montante de investimentos obtido já soma quase R$ 5 milhões. Além disso, novos empregos foram gerados, alguns negócios já estão inseridos no mercado internacional e novas perspectivas vão surgindo. Como fruto desse processo, o ecossistema de inovação da Paraíba também vai crescendo e se fortalecendo cada vez mais”, concluiu a analista.