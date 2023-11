A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), está realizando o cadastramento dos comerciantes interessados em participar do Natal Iluminado de 2023.

As inscrições tiveram início nesta quarta-feira, 8, e vai se prolongar até esta sexta-feira, 10, tendo como local o auditório da Associação Comercial (ACCG), na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 715, Centro.

Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama, um bom número de comerciantes campinenses tem atendido à convocação do governo municipal, levando-se em conta que o Natal Iluminado é um evento de sucesso e, ao longo dos anos, proporciona considerável retorno financeiro aos que participam desta importante programação do calendário turístico da cidade.

Conforme Tâmela Fama, até às 10h desta quinta-feira, 87 comerciantes já tinha se cadastrado. Lembrou que, na quarta-feira, foram cadastrados os proprietários de barracas e quiosques, enquanto que, nesta quinta, é a vez de ambulantes itinerantes e transportes. Esta ação será concluída na sexta-feira, 10, com o cadastro de quem trabalha com brinquedos e trailers.

A secretária explicou, ainda, que o atendimento acontece das 9h às 13h, ressaltando a necessidade dos interessados apresentarem as cópias do CPF, RG, além do comprovante de residência emitido em 2023.

Importante frisar que nem todos os cadastrados serão contemplados, mas será feita uma lista de cadastro de reserva para os próximos eventos.

A expectativa, segundo Tâmela Fama, é de que o Natal Iluminado vai superar todas as expectativas da organização do evento, pois atrai milhares de turistas para Campina Grande durante o período natalino, gerando emprego e renda para a população campinense.

Em sua visão, este sucesso terá como bases a economia no emprego de recursos públicos, a participação do empresariado e a qualidade e diversidade da programação que será oferecida ao público em geral.