Preço do hortifrúti varia até 300% em João Pessoa

A diferença nos preços dos hortifrútis pode chegar a R$ 22,99, registra pesquisa do Procon-JP em mercados públicos e supermercados da Capital, a exemplo do quilo da ameixa fresca, que está oscilando entre R$ 10,00 (box Só Verduras – Mercado da Torre) e R$ 32,99 (supermercado Menor Preço – Bairro dos Estados), variação de 299,90%.

O levantamento da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor traz preços de 77 produtos como folhagens, hortaliças, frutas, verduras, legumes, tubérculos entre outros e foi realizado no dia 8 de novembro em 28 estabelecimentos.

Outras diferenças significativas encontradas pelo levantamento do Procon-JP foram registradas no quilo do kiwi Sun Gold, R$ 21,09, com preços entre R$ 25,90 (Supermercado Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa) e R$ 46,99 (supermercado DoDia – Bessa), variação de 81,43%; e no quilo do brócolis Ninja, R$ 20,21, com preços entre R$ 9,79 (Super Box Brasil – Geisel) e R$ 30,00 (Box Paixão Hortifruti – Mercado de Tambaú), variação de 206,44%.

Maior variação – A maior variação registrada pelo Procon-JP, 300%, no entanto, foi na unidade do pimentão verde, com preços entre R$ 0,50 (boxes Só Verduras – Mercado da Torre e Zezé da Verdura – Mercado Central) e R$ 2,00 (box Rei das Frutas e verduras – Mercado do Bairro dos Estados), diferença de R$ 1,50.

Mais variações – O chuchu foi outro produto que mostrou a mesma variação do pimentão verde, 300%, com preços entre R$ 0,50 (boxes Só Verduras Mercado da Torre e Zezé da Verdura – Mercado Central) e R$ 2,00 (box Rei das Frutas e Verduras – Mercado do Bairro dos Estados), diferença de R$ 1,50.

A terceira maior variação ficou com a unidade do abacaxi, 299,50%, com preços entre R$ 3,00 (boxe Cláudia Hortifruti e Pomar da Economia – Mercado de Mangabeira) e R$ 7,99 (supermercado Manaíra – Manaíra), diferença de R$ 5,99.

Os locais – A pesquisa foi realizada nos seguintes supermercados: Manaíra (Manaíra); Menor Preço (Bairro dos Estados); DoDia (Bessa); Assaí Atacadista (Epitácio Pessoa); Latorre (Torre); Bem Mais e Carrefour (Bancários); Assis (Mangabeira); Cestão e Super Box Brasil (Geisel); e Varejão do Preço (Varjão).

Mercados públicos – Central (boxes Janúbio, Tony da Verdura, Zezé da Verdura e Manoel das Frutas); Torre (boxes Do Junior, Só Verduras, Pomar Sertanejo e Zé das Frutas e Verduras); Mangabeira (boxes Marcos Hortifruti, Galego das Frutas. Cláudia Hortifruti e Pomar da Economia); Tambaú (boxes Paixão Hortifruti, Hortifruti da Loura e A Quitanda); Bairro dos Estados (boxes Val e Rani e Rei das Frutas e Verduras).

Para conferir a pesquisa completa acesse os sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjp.pb.gov.br