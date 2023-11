João apresenta oportunidades de investimentos do Nordeste a investidores em São Paulo

O presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste) e governador da Paraíba, João Azevêdo, participou, nesta quinta-feira (9), em São Paulo, do seminário organizado pelo Brazil Journal “O Nordeste é um Brasil”, ocasião em que apresentou para investidores os potenciais econômicos e oportunidades de investimentos na região.

Em sua apresentação, o presidente do Consórcio Nordeste destacou o potencial da região que tem uma localização estratégica privilegiada.

“Nós estamos mais próximos da Europa, Estados Unidos e África. O novo PAC prevê investimentos de R$ 49,1 bilhões apenas em infraestrutura, temos ampliado constantemente o número de voos, possuímos uma grande qualidade na nossa infraestrutura rodoviária, nos portos e, por isso, concentramos na nossa região a instalação de grandes Centros de Distribuição”, frisou.

O gestor também evidenciou potenciais econômicos e sustentáveis com destaque para as energias renováveis e turismo.

“Nós somos os grandes geradores de energias eólica e solar, seremos o grande produtor do hidrogênio verde do mundo, somos autossuficientes em energia e temos grandes projetos já executados e em andamento em todo o Nordeste no segmento. No turismo, temos as mais belas praias, uma grande força cultural e grandes investimentos no setor, como acontece com a construção de empreendimentos no Polo Turístico Cabo Branco, em João Pessoa”, acrescentou.

João Azevêdo ainda evidenciou o protagonismo do Nordeste na produção de pesquisa e inovação.

“Temos 66 instituições públicas de ensino superior, 38 mil doutores, mão de obra qualificada, demonstrando a nossa tradição em pesquisa e investimentos em tecnologia”, afirmou.

Por fim, ele ressaltou a importância do Consórcio Nordeste para o desenvolvimento da região.

“A entidade é uma ferramenta de compartilhamento de experiências e de políticas públicas exitosas para acelerar o desenvolvimento integrado da nossa região. Essa união de esforços já tem gerado resultados e promovido o crescimento sustentável dos estados que deve evoluir ainda mais nos próximos anos”, sustentou.