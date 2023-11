Secretário da Fazenda critica desigualdade no Fundo de Desenvolvimento dos estados

O secretário de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Marialvo Bezerra, participou do evento “Fórum de Debates sobre a Reforma Tributária”, que aconteceu no Teatro do Sesc Centro em Campina Grande, promovido pelo Fecomércio-PB, Sindilojas-CG e da Tax Group Inteligência Tributária.

Durante sua participação, ele debateu sobre as mudanças e as preocupações da Reforma Tributária, que deverá ser votada no Senado Federal ainda esta semana.

O debate contou com a presença do presidente da Fecomércio-PB, Marconi Medeiros, do presidente da Sindilojas-CG, Francisco de Assis Oliveira, do secretário executivo da Sefaz-PB, Bruno Frade, além de empresários.

Em conversa com a reportagem da Caturité FM, ele destacou alguns pontos considerados críticos no texto da Reforma Tributária, entre eles, o Fundo de Desenvolvimento Regional.

– Posso citar algumas preocupações, uma delas é com o Fundo de Desenvolvimento Regional. Os critérios que foram colocados no Senado acredito que não atingiram os estados menores do Nordeste. São Paulo, que tem quase 50% do PIB, vai ficar com o segundo maior valor do Fundo de Desenvolvimento Regional e o objetivo desse Fundo é justamente diminuir as diferenças entre os estados – pontuou.