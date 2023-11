Com o intermédio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), foram reiniciadas nesta terça-feira (7) as tratativas para retomada do Plano Estratégico de Desenvolvimento para Campina Grande, que tem entre as metas dobrar a renda per capita da população campinense e inserir a cidade entre as 20 mais empreendedoras do país.

Um encontro técnico reuniu dirigentes do setor produtivo da Rainha da Borborema, que discutiram a contratação de uma consultoria com o objetivo de retomar os estudos para viabilizar a implantação de um projeto baseado no plano aprovado pela Câmara Municipal em abril de 2018.

A secretária Rosália Lucas destacou que o encontro foi bastante positivo e falou sobre a importância da retomada do plano, principalmente para a geração de emprego e renda.

“Essa foi a primeira de uma série de encontros onde vamos dialogar e colocar em prática as ações de fomento e estímulo à geração de emprego nos mais variados segmentos do setor produtivo”, frisou.

O Plano Estratégico de Desenvolvimento ‘Campina Grande 2035’ foi elaborado em parceria entre a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), Associação Comercial e Câmara de Dirigentes Lojistas e a Prefeitura de Campina Grande, após uma ampla discussão com a sociedade.

Na época, o então prefeito Romero Rodrigues transformou o documento em projeto de lei e o enviou ao legislativo municipal, que realizou diversas audiências públicas antes da aprovação dos vereadores.

Com o objetivo de construir um projeto que oriente o desenvolvimento sustentável para a região metropolitana de Campina Grande, o Plano reuniu dados e fez um levantamento do que está sendo programado ou já foi realizado pela iniciativa pública ou privada e, a partir daí, construiu um inventário das iniciativas com maior potencial de geração e efeitos duradouros para a cidade.

Também participaram da reunião no Escritório de Representação do Governo em Campina Grande, a secretária de Desenvolvimento Econômico/CG, Tâmela Fama; o presidente da Associação Comercial/CG, Sidney Toledo; o presidente da CDL/CG, Eliézio Bezerra; o presidente do Sinduscon/PB, Helder Campos; o gerente regional do Sebrae/CG, João Alberto Miranda; o representante da CEF, José Marcos Carvalho; o presidente do Sindcampina, Divaildo Júnior; o presidente do Convention Bureau/CG, Agnes leite; além de empresários da indústria e do comércio.