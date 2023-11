MEI: parceria em Sousa oferece orientação para a emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Com o objetivo de auxiliar os microempreendedores individuais (MEIs) sobre a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) no padrão nacional, o Sebrae/PB e a Sala do Empreendedor da cidade de Sousa, na região do sertão vão realizar, nesta quinta-feira (9), uma palestra com orientações detalhando o uso do Portal Nacional da NFS-e.

A palestra é gratuita e acontecerá no auditório da agência regional do Sebrae/PB em Sousa, a partir das 19h.

Para garantir uma das vagas os interessados devem efetuar inscrição por meio do endereço eletrônico https://pb.lojavirtualsebrae.com.br/loja/evento/203013725-como-emitir-nota-fiscal-eletronica-de-servico.

Além do cadastramento de informações no Portal Nacional da NFS-e, o público terá acesso ao passo a passo de como realizar a emissão da NFS-e e outras funções disponibilizadas pela plataforma.

O padrão nacional para emissão da NFS-e foi estabelecido pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), por meio da resolução nº 169/2022.

A medida tem validade para todos os MEIs que atuam enquanto prestadores de serviços para pessoas jurídicas, independentemente do segmento, valor ou do tipo de serviço realizado.

Conforme o gerente da agência regional do Sebrae/PB em Sousa, Thiago Lucena, a palestra tem a proposta de capacitar os microempreendedores individuais e destacar as mudanças que foram adotadas a partir da implantação da NFS-e no padrão nacional.

“O novo formato de emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, vigente desde o início de setembro, é algo obrigatório e que precisa estar claro para todos os empreendedores que se enquadram nessa realidade. Na palestra que será ofertada, os interessados poderão recapitular informações sobre em quais situações a emissão de nota é obrigatório, bem como compreender a nova rotina e se familiarizar com o sistema”, explicou.

Outras informações sobre a palestra podem ser consultadas pelo telefone (83) 9 9338-5057, disponível para atendimento ao público através do aplicativo WhatsApp.