Acontece nesta quarta-feira (8) e quinta-feira (9), em Campina Grande, o 66º Mutirão de Renegociação de Dívidas promovido pelo Procon da Paraíba.

A ação está sendo realizada até as 13h, na biblioteca do Centro de Ciências Jurídicas da UEPB, localizado na rua Coronel Salvino Figueiredo, 172, no Centro.

Conforme explicou à reportagem da Rádio Caturité a representante do Procon, Roseli Jung, o atendimento será realizado de forma presencial, por ordem de chegada, através de entrega de fichas, e é destinado a todas as pessoas que querem negociar as suas dívidas com instituições financeiras.

– Esse mutirão é mais especializado, voltado a dívidas com bancos, financeiras, cartão de crédito. O requisito para participar é o consumidor reconhecer a dívida e se mostrar disposto a quitar esse débito com condições especiais – explicou.

Durante o mutirão, os consumidores devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e documentação relacionada à dívida.