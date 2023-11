Gerente do INSS explica sobre a mudança de regimes de contribuição

No quadro ‘Minha Aposentadoria’, do programa Conexão Caturité, o gerente do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius, tirou dúvidas dos ouvintes.

Em relação a trabalhadores que antes eram contratados e depois passaram em concursos, ele explicou que todo o período de contribuição com o INSS é válido e, após a entrada em outro regime de contribuição, é possível somar o tempo de contribuição no INSS para o novo modelo.

Para fazer a migração, basta solicitar a certidão do tempo de contribuição. É preciso apresentar os documentos necessários.

Ouça aqui o podcast completo.