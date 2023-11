“Atender bem para atender sempre”. O lema para quem trabalha com vendas e prestação de serviços fez com que a empresa “Eng4sys Engenharia e Sistemas”, que atua com engenharia e sistemas de software, buscasse um ponto comercial para atender melhor os clientes, em Campina Grande. A expectativa é de que até o início do próximo ano a empresa abra a nova unidade, situada no bairro do Mirante.

Para isso, acessou o Banco do Nordeste e obteve crédito com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), que atende a públicos de diversos portes, incluindo os da Micro e Pequena Empresa (MPE).

O financiamento pela linha FNE-Comércio destina-se desde à aquisição de imóveis, bem como à modernização, reforma, relocalização e ampliação de empreendimentos comerciais. Dependendo do porte da empresa e do objetivo do investimento, os prazos de carência variam de três meses a cinco anos. O prazo de pagamento pode chegar a 20 anos, considerando o faturamento da empresa e a capacidade de quitação do investimento.

Os sócios e diretores da empresa, Épsilon Eridani Leandro Honorato e Jean Pereira Fernandes, explicam que à medida que o leque de clientes aumentou surgiu a necessidade de ter um espaço que pudesse acomodar tanto a equipe de trabalho, quanto os parceiros das atividades e o público final.

A necessidade de demonstrar aos clientes todas as funcionalidades, seja de um sistema de multimídia com as integrações para clientes metroviários, seja com o ambiente automatizado de uma residência, fez os empresários acessarem crédito para criar esses espaços inteligentes no seu estabelecimento. A empresa projeta e instala sistemas de multimídia, sonorização ambiente e evacuação por voz controlados por softwares desenvolvidos em Campina Grande para aeroportos e metrôs de todo o Brasil.

“O novo ambiente nos possibilita demonstrar toda a tecnologia que desenvolvemos e implantamos, facilitando a abertura de novos projetos a partir de uma visão mais clara do produto final que será entregue. Além disso, a empresa proporciona melhores condições para os colaboradores com a nova sede. O financiamento com o Banco do Nordeste foi fundamental para que pudéssemos iniciar este projeto que com certeza abrirá muitas portas para Eng4sys”, destaca o empresário Épsilon Honorato.

O superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba, João Nilton Castro Martins [foto], explica que os agentes produtivos podem acessar crédito para investir em melhorias na prestação de serviços.

“O Banco do Nordeste financia a aquisição de imóveis, desde que sirvam de ponto comercial ou de espaço de funcionamento para as atividades da empresa, como ocorre também com as indústrias. E, mesmo em espaços alugados, é possível investir para prestar um melhor atendimento ao cliente final. Para essas soluções, temos o recurso do FNE para quem deseja reposicionar seu empreendimento”, destacou.