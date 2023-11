O Procon-JP está divulgando a primeira pesquisa de preços dos produtos mais procurados durante a promoção anual Black Friday para garantir que os descontos realmente sejam aplicados no dia em que ocorre o evento, que este ano será em 24 de novembro.

E o consumidor que pretende aproveitar os descontos deve ficar atento porque a diferença, atualmente, pode chegar a R$ 1.700,20 na geladeira Panasonic 435 litros BT 50 aço escovado, que oscila entre R$ 3.598,80 (Armazém Paraíba – Centro) e R$ 5.299,00 (Nagem – Manaíra Shopping).

Este primeiro levantamento, que foi realizado no dia 6 de novembro, servirá para comparar os preços quando da segunda pesquisa, que deve ser realizada no início da semana em que ocorre a Black Friday, além de servir de subsídio para a fiscalização que o Procon-JP fará no dia em que vai se realizar a mega promoção.

A pesquisa traz preços de 217 tipos de produtos coletados em 11 lojas da Capital, a exemplo de aparelhos de celular, TVs, notebooks, microondas, ventiladores, fogões, geladeiras, ar-condicionado, tanquinhos e lavadoras de roupas, liquidificador, ferro de passar, fritadeiras elétricas, sanduicheiras e secadoras de roupas.

O ferro de passar ficou com as duas maiores variações de todo levantamento, a exemplo do produto a vapor Mondial, 127,72%, com preços entre R$ 79,00 (Lojas Americanas – Manaíra Shopping) e R$ 179,90 (Império – Centro), diferença de R$ 100,90; e o da marca Black Decker a vapor Delicate, com preços entre R$ 99,00 (Rio do Peixe – Centro) e R$ 209,99 (Lojas Americanas – Manaíra Shopping), diferença de R$ 110,09.

A terceira maior variação ficou com o fogão Dako Supreme Glass 4 bocas, com preços entre R$ 885,00 (Laser – Manaíra Shopping) e R$ 1.699,00 (Casas Bahia – Centro), diferença de R$ 814,00.

Mais diferenças – O aparelho de TV TCL smart 4K 50 polegadas foi o produto que ficou com a segunda maior diferença, R$ 1.109,00, com preços entre R$ 1.890 (Magazine Luiza – Centro), e R$ 2.999,00 (Rio do Peixe – Centro), variação de 58,68%; seguido do aparelho de TV LG smart 4K 50 polegadas, R$ 900,00, que oscila entre R$ 2.279,00 (Magazine Luiza – Centro) e R$ 3.179,00 (Nagem – Manaíra Shopping), variação de 39,49%.

As lojas – A pesquisa visitou os seguintes estabelecimentos: Atacadão dos Eletros, Magazine Luiza, C&A, Rio do Peixe, Império, Armazém Paraíba e Casas Bahia (Centro); Carrefour (Aeroclube); Laser, Nagem e Lojas Americanas (Manaíra Shopping).

Para acessar a pesquisa completa acesse os sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e www.proconjp.pb.gov.br