Agendamento para quitação de dívida com a Cagepa começa em JP

Consumidores da Capital com dívidas reconhecidas junto à Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) têm a oportunidade de quitar o débito dentro de condições imperdíveis durante o mutirão que será realizado pelo Procon-JP entre os dias 13 e 17 de novembro, das 8h às 17h, na sede da Secretaria na Avenida Pedro II, 473.

Mas, atenção! O agendamento prévio ocorre nesta quinta-feira (9) e sexta-feira (10) e será feito exclusivamente através do WhatsApp (83) 98865-0179.

É importante o consumidor ficar atento para as condições do mutirão, que vai contemplar apenas as dívidas da Cagepa já reconhecidas, mas com ótimas condições de parcelamento, que pode chegar a 60 meses, além da redução significativa dos juros por atraso e multa por impontualidade que podem chegar a 100%, a depender de cada caso específico.

O secretário de Proteção e Defesa do Consumidor, Rougger Guerra, explica que a negociação e suas condições vão depender da situação do credor junto à empresa e lembra que nos mutirões realizados pelo Procon-JP sempre há a facilidade para o pagamento da dívida sem que haja o comprometimento da renda mensal do consumidor.

O titular do Procon-JP chama a atenção, ainda, para o funcionamento da Secretaria durante o atendimento aos agendados no mutirão da Cagepa.

“Do dia 13 a 17 de novembro, com exceção do dia 15 que é feriado, só haverá atendimento presencial na sede do Procon-JP para quem está previamente agendado para o mutirão. Os demais consumidores podem requerer atendimento através do Whatsapp, que estará disponível para cuidar de todo tipo de demanda”, afirmou.

Agendamento – Qualquer pessoa que tenha dívida antiga ou nova com a Cagepa pode agendar o atendimento, que será realizado exclusivamente através do Whatsapp (83) 98865-0179 nos dias 9 e 10 (quinta e sexta-feira).

Rougger Guerra salienta que esse tipo de ação é muito importante e está em consonância com as prioridades da gestão do prefeito Cícero Lucena e com a missão institucional do Procon-JP, que é de “buscar o melhor para a população através da mediação dos conflitos na relação de consumo”.

Documentos – O consumidor com débito reconhecido na Cagepa e quiser negociar as condições de pagamento vai agendar o atendimento e, no dia marcado deve comparecer à sede do Procon-JP munido do CPF, RG e a documentação da dívida.

O secretário Rougger Guerra pontua que as condições previstas para a quitação são ótimas para o devedor, inclusive com a redução significativa dos juros.