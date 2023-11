Paraíba é o estado com pessoas mais endividadas por conta da compra de remédios

Uma pesquisa recente revelou que a Paraíba é o estado brasileiro onde as pessoas mais se endividam devido à compra de medicamentos. A pesquisa da Serasa apontou que 17% dos paraibanos se endividam para adquirir remédios, um percentual que supera a média nacional.

O cenário de variação de necessidades médicas pode ser um fator de pressão financeira para muitas famílias.

Ranieri compartilhou sua perspectiva, mencionando que raramente compromete muito do orçamento familiar com medicamentos. No entanto, ele é hipertenso, e sua estratégia inclui vínculos com laboratórios e a utilização de programas de medicação popular para economizar.

Para muitos, a compra de medicamentos mensalmente se torna um fardo financeiro. A pressão financeira para aquisição de medicamentos pode afetar a qualidade de vida das pessoas, especialmente aquelas com condições crônicas de saúde.

Além disso, a prática da automedicação foi mencionada como uma preocupação, pois pode ter impactos negativos na saúde das pessoas. O uso indiscriminado de medicamentos pode mascarar problemas de saúde subjacentes e levar a complicações.

