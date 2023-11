No quadro Consultório Jurídico, do programa Conexão Caturité, o professor e advogado Floriano Júnior ensinou como não cair no endividamento.

Floriano disse que muito se fala do código de defesa do consumidor, mas não se fala tanto sobre as dicas para o consumidor não se endividar.

Muitos consumidores têm dívidas que são muito além da sua capacidade de pagamento e isso é fruto da má educação do consumidor sobre as relações de consumo.

Ouça o podcast completo e saiba como não se endividar: