Programação da IV Leite do Vale Expo Negócios é lançada em Itaporanga

Com a proposta de incentivar a atividade da agropecuária e mobilizar o ambiente formado por produtores e empresários com foco no fortalecimento do agronegócio no interior do estado, o Sebrae/PB, Fazenda Santa Clara e Fazenda Eficiente, lançaram, nesta sexta-feira (3), a programação da IV Leite do Vale Expo Negócios, na cidade de Itaporanga, na região do alto sertão. Nesta edição, as atividades irão acontecer entre os dias 1º e 3 de dezembro.

O evento, que chega este ano a sua quarta edição, teve o lançamento de sua programação realizado na agência regional do Sebrae/PB na cidade de Itaporanga. A programação tem ainda o apoio do Senar/PB, Faepa/PB, Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e Pesca e da Prefeitura de Itaporanga.

“A expectativa para esta edição é de crescimento e vamos receber ao longo desses três dias de ações visitantes de várias cidades e estados do país. É uma oportunidade estratégica para o fomento da economia na região do Vale do Piancó. A estrutura será maior nesta quarta edição e o grande objetivo do Sebrae é criar um ambiente que seja favorável à realização de negócios e proporcionar uma experiência de troca de conhecimento na construção de projetos sustentáveis”, disse Isaac Araújo, gerente da agência regional do Sebrae/PB na cidade.

De acordo com o prefeito do município de Itaporanga, Divaldo Dantas, o crescimento do evento ao longo dos últimos anos contribui para valorização das cadeias produtivas ligadas ao agronegócio na região.

“O município entende a importância desse momento para a divulgação da cidade e da região, assim como a contribuição que a programação gera para incentivar os produtores que atuam no setor do agronegócio. O Sebrae sempre promoveu grandes eventos em nossa região e esse não será diferente”, comentou.

Uma das novidades anunciada pelos organizadores para esta edição é a inclusão de mais um dia de atividades. Em 2022, o evento movimentou mais de R$1,2 milhão em negócios e recebeu a visita de mais de três mil pessoas durante dois dias.

A programação vai contar também com palestrantes de renome nacional como o poeta, cordelista e declamador, Bráulio Bessa, o engenheiro agrônomo e especialista no cultivo da palma, Paulo Suassuna, e a empreendedora Luciana Balbino, proprietária do restaurante Vó Maria, no município de Areia, na região do brejo paraibano.

Com uma expectativa maior em razão da programação ampliada, a estrutura que será montada na Fazenda Santa Clara, local onde acontecerá o evento, contará com 50 estandes para exposição de produtos e serviços, além das áreas reservadas para realização de torneio leiteiro, palestras, apresentação de painéis temáticos, praça de alimentação e exposição de animais e máquinas.

O presidente da Associação dos Produtores de Leite de Itaporanga, que é também proprietário da Fazenda Santa Clara, Francisco Sales, conhecido como Júnior de Moá, destacou a importância do trabalho em parceria para organização da programação.

“Esse momento é de felicidade, porque o evento vem dando certo. É uma iniciativa que beneficia desde o pequeno produtor até o médio e grande empresário. Todo mundo cresce quando participa e o apoio do Sebrae tem sido importante”, pontuou.

Também estiveram presentes na solenidade de lançamento da programação da IV Leite do Vale Expo Negócios, a gerente regional da Empaer/PB na cidade de Itaporanga, Maria de Lourdes Pereira Alves, o prefeito de Serra Grande, Vicente Antônio da Silva Neto, o representante da empresa de assistência técnica, Alexandre Cortês, além de empresários, produtores rurais e demais convidados.