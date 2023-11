Podcast: Érico Feitosa fala sobre o Marco Legal das garantias mobiliárias e imobiliárias

Em sua participação semanal no programa Conexão Caturité, da Rádio Caturité FM (104.1), o presidente do Sindicato de Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Condomínios Residenciais e Comerciais da Paraíba (Secovi-PB), Érico Feitosa, falou sobre o marco legal das garantias mobiliárias e imobiliárias que foi aprovado pelo Senado.

Ele disse que o Marco está aguardando apenas a sanção do presidente Lula, que deve acontecer nos próprios dias.

O marco modifica uma lei que já existe em relação a alienação fiduciária, quando você só terá propriedade definitiva do imóvel quando quitar todas as parcelas do imóvel que adquirir

Ouça o podcast completo e saiba mais: