Mais de 900 vagas de emprego na Paraíba; confira a lista

O Sistema Nacional de Emprego (Sine-PB) oferece, a partir da segunda-feira (6), 994 vagas de emprego. As oportunidades estão espalhadas em 11 municípios paraibanos: João Pessoa, Santa Rita, Conde, Cabedelo, Campina Grande, Guarabira, Bayeux, São Bento, Mamanguape, Patos e Pombal.

A maioria das vagas é para atendente de telemarketing, totalizando 500 postos de trabalho somente em João Pessoa.

A Capital paraibana é a cidade que mais disponibiliza vagas de emprego, num total de 686 em diversas profissões.

Além das vagas de telemarketing, também existem 30 oportunidades para assistente de vendas, 10 para armador de ferragens na construção civil, 10 auxiliar de linha de produção, 10 operador de empilhadeira; e ainda balconista de bar (5), pedreiro de acabamento (5), servente de obras (5), açougueiro (10), etc.

Campina Grande oferta 103 vagas, sendo 10 delas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, seis para motorista de caminhão, cinco para costureira de máquinas industriais. Ainda terão vagas disponíveis para montador de estruturas metálicas, costureiro – a máquina na confecção em série, vendedor interno, entre outras.

No município de São Bento estão à disposição 111 oportunidades, das quais 25 são para operador de caixa, 19 para repositor em supermercado, 11 são para fiscal de prevenção de perdas, 10 para açougueiro e 10 direcionadas para atendente do setor de frios e lacticínios, etc.

Santa Rita oferece 56 vagas de emprego, sendo 20 para auxiliar de linha de produção, 10 para mecânico de equipamentos industriais, 10 para operador de máquinas fixas, em geral (médio completo) e 10 para operador de máquinas fixas em geral (fundamental completo).

A cidade de Patos tem 26 vagas, algumas na área de vendas, auxiliar administrativo, pedreiro, técnico de produção e atendente de telemarketing.

O município de Mamanguape tem três ofertas para cobrador viajante, vendedor interno e oficial de serviços gerais em edificações; e no Conde, uma vaga para ferramenteiro.

Na cidade de Bayeux, tem emprego para auxiliar técnico de refrigeração, mecânico de máquinas hidráulicas e auxiliar técnico na mecânica de máquinas (uma vaga em cada função).

Já as cidades de Cabedelo e Guarabira só têm duas vagas cada. As funções de cozinheiro de restaurante e cozinheiro geral (ambas em Cabedelo); motorista de carga e frete e costureira em geral (as duas em Guarabira). E por fim, Pombal oferta uma vaga para recepcionista em geral.

Atualmente, o Sine-PB possui 19 postos em funcionamento, distribuídos em 15 municípios: João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita, Cabedelo e Patos.

O Sine-PB realiza o trabalho de recrutamento de pessoal para empresas instaladas ou que irão se instalar no estado. Esses serviços podem ser solicitados pelo e-mail: [email protected] .

Confira aqui as vagas

Telefones para contato:

João Pessoa – 3218-6617 – 3218-6600

Bayeux – 3253-2818

Cabedelo – 3250-3270

Cajazeiras -3531-7003

Campina Grande – 3310-9412

Guarabira – 3271-3252

Itaporanga – 3451-2819

Mamanguape – 3292-1931

Monteiro – 99863-3217

Patos – 3421-1943

Santa Rita – 3229-3505

Sapé – 3283-6460

Pombal – 3431-3545

Conde – 3298-2025

São Bento – 3444-2712