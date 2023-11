Fim de ano: confira as dicas do Sebrae para melhorar a experiência de compra

Iniciativa fundamental em um mercado cada vez mais competitivo e diverso, garantir uma boa experiência ao cliente deve ser o foco de qualquer empresa, independentemente de qual seja o seu porte ou segmento de atuação.

Além disso, essa responsabilidade se torna ainda maior em datas especiais para o público, como a Black Friday e o Natal, em que o consumidor cria maiores expectativas para concretizar os seus desejos de compra.

Por essa razão, o Sebrae/PB elencou algumas dicas que podem ajudar os pequenos negócios a se destacarem no mercado por meio da experiência proporcionada ao cliente.

Para que isso seja possível, a primeira providência de uma empresa deve ser conhecer melhor o perfil de seus clientes, de modo a entender suas necessidades e preferências.

Essas informações, que podem ser obtidas através de enquetes nas redes sociais, de caixinhas de sugestões ou até mesmo nos diálogos durante os atendimentos, são essenciais para que a empresa consiga pensar em estratégias que possam agradar o consumidor e aperfeiçoar a sua experiência.

Outro aspecto importante é investir na capacitação dos colaboradores da empresa, uma vez que são eles os responsáveis pela maior parte das interações com os clientes, tanto no atendimento online, quanto no presencial.

Além de contribuir para a oferta de um bom serviço e tornar a experiência de compra mais agradável, essas capacitações também podem auxiliar os colaboradores a identificarem demandas, hábitos e preferências não explicitados de forma direta pelo consumidor.

Ainda buscando oferecer uma boa experiência aos seus clientes, é importante que a empresa tenha a compreensão de que essa experiência não se restringe apenas ao momento da venda. Conforme explica a gerente regional do Sebrae/PB em Guarabira, Jacy Viana, o conceito de experiência também envolve o pré e o pós-atendimento.

“A experiência começa antes mesmo do cliente chegar à loja. Um exemplo disso é quando ele acessa uma rede social e percebe que foi bem recebido. Logo, ele fica com essa primeira impressão, porque nem sempre o empreendedor tem uma nova chance de mudar o efeito causado nesse primeiro momento, se foi um efeito negativo. Outra questão importante é saber lidar com as sugestões recebidas, porque isso deve ser entendido como uma consultoria que o cliente está proporcionando para o negócio. Além disso, também é importante focar no pós-venda, porque a jornada do cliente continua mesmo após a compra”, acrescentou Jacy Viana.

Capacitação e novos conhecimentos

Para orientar os empreendedores em relação a temas como atendimento ao público, experiência do consumidor e marketing digital, o Sebrae/PB oferece uma série de capacitações, que podem ser realizadas de forma online ou presencial.

Os interessados no assunto podem entrar em contato com a instituição por meio do WhatsApp e da Central de Relacionamento, ambos com número 0800 570 0800, ou acessar o endereço www.sebrae.com.br/paraiba.