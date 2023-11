Um projeto de lei de número 334/2023, de autoria do senador paraibano Efraim Filho (União Brasil), propõe a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para dezessete setores da economia até dezembro de 2027.

Sendo aprovado, o projeto vai impactar a economia brasileira permitindo que as empresas possam contratar mais pessoas gerando emprego e renda. Já há essa permissão, mas só vale até dezembro deste ano, por isso a ideia é realizar a prorrogação.

O economista Jonathan Brito, titular da coluna ‘o bê-a-bá’ da economia, que vai ao ar na Rádio Caturité FM, explicou o que significa desonerar a folha e falou aos ouvintes sobre como a ação ajuda as empresas.

– Desonerar a folha significa diminuir a carga tributária, os impostos patronais, pagos pelos patrões, pelas empresas em função dela ter funcionários. É a redução dos tributos pagos na folha de pagamento dos funcionários. Ao diminuir essa carga tributária os empregadores tem um fôlego, evita demissões e é impulsionado a contratar mais. A ideia da desoneração é essa, garantir o nível de emprego e renda da população – explicou.

