Família investe em negócio vegano e usa comunicação digital para ampliar vendas

Ofertar uma alimentação saudável e atender a necessidade de consumidores que buscam produtos veganos no mercado. Essa foi a visão identificada por Iranilton da Silva.

Ele é empreendedor e fundou no ano de 2017 a SaladPatos, empresa familiar formalizada na cidade de Patos, na região do sertão paraibano.

O negócio surgiu da necessidade de adequar a alimentação da própria filha e depois se transformou em uma oportunidade de renda com o surgimento de novos clientes. Nesta quarta-feira (1º) se comemora o dia mundial do veganismo.

O investimento, segundo o empreendedor que é também atendido pelo Sebraetec, teve o apoio da família e começou de forma simples com a preparação e venda de pratos de salada através do delivery.

“Eu gosto muito de participar de feiras livres e uma vez, quando retornava para casa, veio essa ideia de usar os produtos que havia comprado para ampliar a renda. Nossa filha nasceu com a necessidade de ter uma alimentação diferenciada e isso contribuiu para o surgimento do negócio. Minha esposa abraçou a ideia, preparando o cardápio, e a entrega eu mesmo realizava de bicicleta”, disse Iranilton da Silva.

O SaladPatos começou sua jornada de atendimento com três clientes e atualmente acumula uma carteira com mais de três mil consumidores na cidade.

Com o aumento das vendas, o empreendimento também investiu em lojas físicas e chegou a contar com duas unidades, passando posteriormente a realizar o serviço apenas de forma virtual.

“O período da pandemia acabou provocando o uso da internet e decidimos investir na comunicação digital para manter e ampliar o contato com o público. Essa experiência deu tão certo que hoje o processo é feito apenas a partir do contato online, com o uso de aplicativos e a divulgação em plataformas sociais”, explicou o empreendedor.

Com cardápio diversificado, o empreendimento oferece opções desde saladas simples até refeições mais completas para diferentes momentos do dia.

Além disso, também estão disponíveis alimentos sem glúten e produtos específicos para diversas dietas com restrições alimentares, como diabéticos, alérgicos à proteína, entre outros.

O gerente da agência regional do Sebrae/PB em Sousa, Thiago Lucena, destaca que esse tipo de empreendimento além de conquistar o público-alvo, tende a fidelizar os clientes ao longo do tempo.

“Estamos tratando de um recorte do mercado, que é composto por consumidores com necessidades, preferências e desejos ainda mais específicos. É o que chamamos de nicho de mercado. No caso da alimentação vegana, o nicho é uma segmentação comportamental, baseada nos hábitos alimentares dos clientes atendidos, cujas necessidades ou preferências excluem carnes e derivados de animais da dieta”, comentou.

Ainda de acordo com Thiago Lucena, a culinária vegana tem apresentado ampliação no país, o que contribui para abertura de negócios para atender aos consumidores com esse perfil.

“Esse mercado está em fase de expansão no Brasil. Segundo dados da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), cerca de 30 milhões de pessoas aboliram ou reduziram conscientemente o consumo de produtos de origem animal, o que é um ótimo indicativo para os empreendimentos dessa natureza. O aumento do universo populacional adepto a esses hábitos alimentares é um dos grandes motores do crescimento de empresas especializadas no assunto”, concluiu.