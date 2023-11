No quadro ‘Minha Aposentadoria’, do programa Conexão Caturité, o gerente regional do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius, tirou dúvidas dos ouvintes sobre os benefícios oferecidos pelo Instituto.

Marcus explicou que houve uma mudança na prova de vida, requerida para que os beneficiários continuem recebendo os benefícios.

Todos os atos praticados pelo indivíduo que têm algum registro na União são considerados provas de vida.

Ouça aqui o podcast completo e saiba mais.