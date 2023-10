Projeção de ganhos na economia com a reforma tributária

A aprovação da reforma tributária fará a economia brasileira crescer 2,4% ao ano pela próxima década, segundo o relatório Cenários de Longo Prazo da empresa Tendências Consultoria.

A projeção, divulgada no jornal Valor Econômico (SP), considera o cenário básico, com a manutenção dos pilares principais da proposta.

A direção estadual do PSB planeja viabilizar, no ano que vem, a eleição de (no mínimo) cinco vereadores em João Pessoa e a mesma quantidade em Campina Grande.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatea Souza.

Para ler a edição completa desta segunda-feira, acesse aqui:

Aparte: o tamanho do ´ralo´ no Brasil (paraibaonline.com.br)