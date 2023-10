Paraíba gerou mais de 4,1 mil vagas com carteira assinada em setembro

O mercado de trabalho da Paraíba registrou saldo de 4.193 vagas de emprego com carteira assinada em setembro.

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados nesta segunda-feira (30), mostram que foram admitidos 17.766 trabalhadores contra 13.573 desligamentos.

Em setembro, todos os setores tiveram saldo positivo, sendo o setor de serviços o destaque com saldo de 1.770 vagas, seguido mais atrás pelo comércio com 943 vagas.

Agropecuária (582) , indústria (493) e construção (407) completam a lista dos setores que mais geraram empregos.

No acumulado de janeiro a setembro, a Paraíba gerou um saldo de 13.339 postos de empregos, resultado da diferença de 152.890 empregos criados contra 139.551 desligamentos.

Atualmente, a Paraíba tem um estoque, incluindo os cinco setores (serviços, comércio, indústria e agropecuária) de 463.653 empregos, representando alta de 0,91% sobre dezembro de 2022.

CENÁRIO REGIONAL – A região Nordeste apresentou o segundo saldo positivo de setembro (75.108 postos), ficando atrás apenas da Região Sudeste (82.350 postos), que liderou o saldo em setembro entre as cinco regiões.

As outras três regiões vieram depois: Sul (22.230), Norte (16.850) e Centro-Oeste (14.793). Em setembro, o Brasil registrou um saldo de 211.764 postos de trabalho com carteira assinada.