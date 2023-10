Projeto do Sesi/PB torna ambiente de trabalho mais produtivo em empresa

Fazer pausas para o descanso durante a jornada de trabalho, ajuda a aliviar o estresse, e colabora para o aumento da produtividade dos colaboradores. Isso porque depois de retornar da pausa, os colaboradores voltam descansados e com mais disposição, e com isso produzem com mais qualidade.

Nesta perspectiva o Sesi da Paraíba, desenvolveu um projeto em parceria com a empresa Rava Embalagens, localizada em Cabedelo. A iniciativa intitulada “Construindo um Futuro Sustentável: Integração de Práticas ESG para promover o Bem-Estar dos funcionários” consiste na criação de uma sala de descanso na empresa, para oferecer um ambiente de trabalho mais saudável aos colaboradores.

“Esse projeto do SESI trouxe mais conforto para nós colaboradores, e criou um verdadeiro ambiente de descanso. Isso tem tornado nosso trabalho bem mais produtivo”, comentou Jonas Pedro, Embalador.

A iniciativa foi criada por alunos e professores da Educação de Jovens e Adultos da Escola Sesi PB para a Mostra de Iniciação Científica da Escola Sesi de Bayeux.

“O SESI é nosso parceiro a muitos anos, e agora retornou a nossa empresa para auxiliar na concretização de um projeto que a muito tempo pensávamos em criar, que é o ambiente de descanso para nossos colaboradores, algo que sempre planejamos por a melhoria do ambiente de trabalho é nossa busca constante”, disse Jhonatan Cavalcante, coordenador geral de operações da Rava Embalagens.

“Como a maioria dos nossos alunos da EJA são trabalhadores da indústria e os mesmos perceberam a necessidade de criarmos um projeto que tratasse sobre bem-estar no trabalho e a implantação de um espaço de descanso em uma empresa, pensando na melhoria do rendimento do colaborador, sugerimos a criação desse ambiente de descanso, a proposta foi apresentada para o coordenador geral de operações da Rava Embalagens Jhonatan Cavalcante, que aceitou o desenvolvimento do projeto, na empresa”, explicou Shymenia Duarte, gerente de Atividades Finalísticas do SESI.

A Educação de Jovens e Adultos ofertada pelo SESI é pautada em metodologias de ensino que levam em consideração as diferenças de estilo, tempo e ritmo de aprendizagem do educando jovem e adulto/pessoa/cidadão, capaz de construir conhecimentos em interação com a experiência e de desenhar seu projeto de vida.

Para isso leva em consideração os seguintes princípios: abertura e flexibilidade; pluralidade de percursos formativos; integração e contextualização; equilíbrio entre as diferentes áreas e sua contribuição para a formação cidadã e profissional.

