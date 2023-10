O Grupo Atacadão Farias celebrou, na noite deste sábado, mais um aniversário de sua criação – o 36º -, com duas programações que aglutinaram diretores, funcionários, colaboradores e convidados.

No começo da noite, houve a participação numa Missa em Ação de Graças na catedral de Campina Grande, presidida pelo vigário geral da Diocese, padre Luciano Guedes.

O celebrante parabenizou a empresa e frisou que anualmente a sua direção promove a celebração de mais um ano vivenciando, dando graças pelos desafios superados e igualmente denotando a presença de Deus no cotidiano do grupo, por intermédio de seus funcionários e dirigentes.

– Que o futuro da empresa seja de felicidade, de prosperidade e de gratidão a Deus – desejou o sacerdote.

Após a celebração eucarística, na casa de recepções La Costa, no bairro do Alto Branco, houve um jantar de confraternização em comemoração aos 36 anos de existência.

“Um amigo me dizia sempre que não existe empresa sem funcionários, e nem existe funcionários sem empresa. Pensando nisto, sempre estamos fazendo todo ano este evento, que é a nossa confraternização. Fico muito feliz com a quantidade de funcionários presentes. Nossa empresa vem crescendo ininterruptamente nesses 36 anos”.

Foi assim que o empresário Vanduhi Farias, diretor-presidente do grupo Atacadão Farias, iniciou a saudação aos colaboradores e convidados.

Vanduhi anunciou a expansão das atividades e a criação de novos postos de trabalho, com a inauguração, nas próximas semanas, de uma loja de frios na avenida Canal, vizinho ao Balcão Farias.

Ele igualmente antecipou que o planejamento da empresa prevê para o ano que vem ou para 2025 a implantação de uma filial na região metropolitana de João Pessoa.

– O Atacadão Farias, já diz o nome, é grande e ele precisa crescer mais – exclamou.

O empresário – ao lado de sua esposa Socorro Farias – encerrou a sua saudação aos presentes agradecendo aos funcionários “pela colaboração”, estendendo a gratidão “às esposas e aos esposos, que também fazem parte de nossa empresa”.

Ao final do evento, houve o sorteio de brindes com os funcionários e a entrega de troféus de destaque aos colaboradores que atuam em vários setores da empresa, sendo que todos foram contemplados com algum lembrança da noite festiva, além do bolo de aniversário servido após o jantar.