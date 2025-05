Sine-PB oferece mais de 700 vagas de emprego a partir de segunda-feira

Mais de 700 vagas de emprego serão ofertadas pelo Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) a partir desta segunda-feira (12). As 706 vagas estão distribuídas em 11 municípios paraibanos: João Pessoa, Santa Rita, Campina Grande, Sapé, Bayeux, Patos, Conde, São Bento, Princesa Isabel, Guarabira e Itaporanga. Na Capital está concentrado o maior número de vagas (363), seguida de Santa Rita (99).

Na cidade de João Pessoa, das 363 vagas ofertadas, 200 são para operador de telemarketing ativo e receptivo e o restante para cargos variados, a exemplo de auxiliar de limpeza (30), auxiliar de cozinha (9), calceteiro (4), açougueiro (2), funileiro de veículos (1) e camareira de hotel (1). Na região metropolitana, em Santa Rita, há vagas para mecânico de máquinas agrícolas (15), operador de máquinas fixas em geral (15) e servente de obras (5). Já entre as 26 vagas de Bayeux, há emprego para pedreiro (6), costureira em geral (4) e vendedor interno (1).

No posto do Sine-PB em Campina Grande, serão disponibilizadas 98 vagas de emprego. Entre as quais estão 30 para carregador de descarga de caminhões, 10 para auxiliar de linha de produção e 5 para encanador.

No município de Sapé, quase todas as vagas são para servente de obras (20 das 30 vagas ofertadas), mas também tem oportunidade para advogado (1), coordenador administrativo (1), e outras.

No sertão, em Patos, estão disponíveis 24 vagas de empregos, dentre as quais para as funções de motorista de caminhão (6), estoquista (1) e confeiteiro (1).

Já a cidade de Conde dispõe de 20 vagas para auxiliar de logística (6), auxiliar de estoque (4), garçom (2) e outras.

O posto do Sine-PB de São Bento oferece 19 vagas, sendo 12 delas para auxiliar de linha de produção, enquanto na cidade de Princesa Isabel há 15 vagas de emprego. Uma é para advogado generalista, duas vagas para personal trainer, entre outras.

Em Guarabira, tem 11 vagas de emprego na próxima semana. Dez são para costureira em geral e uma para cozinheiro em geral. Já em Itaporanga há apenas uma vaga para agente administrativo supervisor.

O Sine-PB orienta os trabalhadores interessados a comparecerem às unidades de atendimento portando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. Atualmente, são 16 postos em funcionamento e mais cinco unidades de extensão de atendimento nas Casas da Cidadania em João Pessoa. Os demais estão distribuídos nos seguintes municípios: Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita, Cabedelo, Patos e Princesa Isabel.

O Sistema trabalha em parceria com diversas empresas realizando a intermediação da mão de obra ofertada por elas. Os serviços do Sine/PB para empresas instaladas ou que irão se instalar no estado podem ser solicitados pelo e-mail: estadual@hotmail.com.