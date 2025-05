Concurso público para professor da UFPB

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) realizará um novo concurso público para preenchimento de 16 vagas na carreira de docente do magistério superior.

O edital foi publicado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) nesta quinta-feira.

As oportunidades, abertas a candidatos com título de Doutorado, estão distribuídas por várias áreas do conhecimento, em unidades acadêmicas de diversos centros de ensino.

Três vagas imediatas às pessoas negras e uma vaga imediata para pessoas com deficiência, do total de 16 vagas ofertadas.

*com informações ascom