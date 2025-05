Prefeitura de Pombal realiza concurso público; saiba detalhes

A Prefeitura de Pombal, no Sertão da Paraíba, promove um concurso público para contratar profissionais de níveis fundamental, médio e superior.

O documento mais recente informa atualização do conteúdo programático para Assistente Social Educacional. Subitens do edital sofreram alterações.

Confira as oportunidades: Agente de Limpeza Urbana (4 vagas); Auxiliar de Serviços Gerais (15 vagas); Coveiro – Zona Rural (1 vaga); Coveiro – Zona Urbana (1 vaga); Operário (5 vagas); Servente de Pedreiro (1 vaga); Pedreiro (2 vagas); Artesão (1 vaga); Condutor de Transporte de Emergência (1 vaga); Eletricista (1 vaga); Guarda Municipal (20 vagas); Maqueiro (1 vaga); Monitor de Saúde Mental (2 vagas).

Mais: Motorista (5 vagas); Agente Comunitário de Saúde (5 vagas); Agente Administrativo (10 vagas); Agente de Combate às Endemias (3 vagas); Agente de Trânsito (2 vagas); Auxiliar de Saúde Bucal (1 vaga); Cuidador (Zona Urbana) (31 vagas); Educador Social (2 vagas); Entrevistador Social (2 vagas); Fiscal Ambiental (1 vaga); Fiscal de Limpeza Urbana (1 vaga); Fiscal Sanitário (1 vaga); Instrutor de Música (1 vaga); Recepcionista (4 vagas); Técnico em Enfermagem (4 vagas); Técnico em Laboratório (Análises Clínicas) (1 vaga); Técnico em Radiologia (3 vagas).

Outros cargos:

Arquiteto (1 vaga); Arquivista (1 vaga); Assistente Socia (3 vagas); Bioquímico (1 vaga); Cirurgião Dentista Protesista (1 vaga); Contador (1 vaga); Educador Físico (1 vaga); Enfermeiro (6 vagas); Engenheiro Agrônomo (1 vaga); Engenheiro Civil (2 vagas); Engenheiro de Alimentos (1 vaga); Farmacêutico (1 vaga); Fisioterapeuta (1 vaga); Fonoaudiólogo (2 vagas); Médico Auditor (1 vaga); Médico Especialista Cardiologista (1 vaga); Médico Clínico Geral (2 vagas); Médico Especialista Dermatologista (1 vaga); Médico Especialista Endocrinologista (1 vaga); Médico Especialista Gastroenterologista Pediatra (1 vaga); Médico Especialista Gastroenterologista (1 vaga); Médico Especialista Geriatra (1 vaga); Médico Especialista Ginecologista (1 vaga).

Demais cargos:

Médico Especialista Neurologista (1 vaga); Médico Especialista Neurologista Pediatra (1 vaga); Médico Especialista Obstetra (1 vaga); Médico Especialista Oftalmologista (1 vaga); Médico Especialista Ortopedista (1 vaga); Médico Especialista Pediatra (1 vaga); Médico Plantonista (5 vagas); Médico Especialista Pneumologista (1 vaga); Médico PSF (2 vagas); Médico Especialista Psiquiatra (2 vagas); Médico Especialista Radiologista (2 vagas); Médico Especialista Urologista (1 vaga); Médico Veterinário (1 vaga); Nutricionista (2 vagas); Odontólogo (Pacientes Especiais) (1 vaga); Odontólogo (2 vagas); Procurador do Município (1 vaga); Psicólogo (3 vagas); Psicopedagogo Clínico (1 vaga); Terapeuta Ocupacional (2 vagas); Assistente Social Educacional (1 vaga).

Tem mais:

Professor AEE (1 vaga); Professor da Educação Básica I (Mag I) (3 vagas); Professor da Educação Básica II (Mag II) – Artes (1 vaga); Professor da Educação Básica II (Mag II) – Ciências (1 vaga); Professor da Educação Básica II (Mag II) – Educação Física (1 vaga); Professor da Educação Básica II (Mag II) – Geografia (1 vaga); Professor da Educação Básica II (Mag II) – Língua Portuguesa (1 vaga); Psicólogo Educacional (1 vaga); Psicopedagogo (3 vagas); Supervisor Escolar (1 vaga).

No quantitativo de vagas acima mencionado, encontram-se as reservadas para candidatos (AC, PCD) que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.

Aos profissionais admitidos, estes irão desempenhar funções em carga horária de 20 a 40 horas semanais ou plantão de 24 horas e contarão com salários que podem variar de R$ 1.518,00 a R$ 4.754,62 ao mês.

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições até o dia 11 de maio de 2025, até as 23h59, de forma online, com taxas nos valores de R$ 75,00 a R$ 115,00.

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante a provas escritas objetiva no dia 15 de junho de 2025, prova prática no dia 10 de agosto de 2025 e prova de títulos.

O Concurso Público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

*com informações ascom