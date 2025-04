Empregos: Sine-PB oferta quase 750 vagas em 13 municípios

A partir desta segunda-feira (28), o Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) está ofertando 747 vagas de trabalho distribuídas em 13 municípios do Estado. A exemplo das últimas semanas, João Pessoa concentra a maioria das vagas, com 414 postos de trabalho, enquanto as demais vagas são distribuídas nas cidades de Campina Grande, Bayeux, Guarabira, Princesa Isabel, Sapé, Patos, Santa Rita, Conde, Cabedelo, Cajazeiras, São Bento e Mamanguape.

O cargo de operador de telemarketing ativo e receptivo – com exigência no ensino médio completo – continua sendo o que oferece o maior número de vagas em João Pessoa, totalizando 200 postos de emprego. Outros cargos com oportunidades são: servente de obras – ensino fundamental completo (32), pedreiro – ensino fundamental completo (23), cumim – ensino médio completo/incompleto (10), oficial de manutenção – ensino fundamental completo (10), auxiliar de logística – ensino médio completo (6), costureira em geral e cozinheiro de restaurante – ensino fundamental completo/médio incompleto (5 vagas para cada cargo), soldador – ensino fundamental completo/não exigida escolaridade (5), atendente de mesa, armador de ferros, barman, estoquista, garçom, motorista de ônibus urbano, operador de máquinas fixas em geral e vendedor interno – ensino médio completo ou médio completo/incompleto (4 vagas para cada cargo).

Em Campina Grande, são oferecidas 103 vagas. Os cargos com maior número de oportunidades são: servente de pedreiro – ensino fundamental completo (30), pedreiro – ensino fundamental completo (10), pedreiro de fachada – ensino fundamental completo (5), auxiliar de cozinha – ensino fundamental completo (3), operador de guindaste móvel – ensino fundamental completo (3 vagas para cada cargo), atendente de lanche, atendente de lojas, atendente de mesa, auxiliar administrativo, atendente de confeitaria, auxiliar de linha de produção, auxiliar de padeiro, barman, borracheiro, carpinteiro, conferente de mercadoria, consultor de vendas, cumim, estoquista, fiscal de loja, garçom, gerente comercial, marceneiro, mecânico de auto em geral, mecânico de equipamentos industriais, mestre de obras, motofretista, motorista de caminhão basculante, motorista entregador, operador de caixa, padeiro, pizzaiolo, recepcionista secretária, técnico de suporte de TI, técnico mecânico e vendedor interno – ensino médio ou fundamental completo, conforme o cargo (1 vaga para cada cargo).

Bayeux conta com 23 vagas, abrangendo cargos para pedreiro – ensino fundamental incompleto (6), servente de obras – ensino fundamental incompleto (5), auxiliar de linha de produção, operador de máquinas fixas em geral – ensino médio completo (4 vagas para cada cargo), analista de planejamento e controle da produção, gerente de produção – ensino superior completo (1 vaga para cada cargo).

O município de Guarabira oferece 33 vagas, distribuídas entre auxiliar de linha de produção e costureira em geral – ensino fundamental incompleto ou médio incompleto (10 vagas para cada cargo), vendedor pracista – ensino médio incompleto (10), analista de logística, cozinheiro geral, motorista de caminhão – ensino fundamental incompleto/completo (1 vaga para cada cargo).

A cidade de Princesa Isabel disponibiliza 27 vagas, incluindo auxiliar de linha de produção – sem exigência de escolaridade (5), ajudante de cozinha – sem exigência de escolaridade (2 vagas), trabalhador rural – sem exigência de escolaridade (2 vagas), açougueiro, atendente de lanchonete, atendente de padaria, barman, caixa de bar/lanchonete/restaurante, caixa de loja, caixa no comércio, cozinheiro geral, criador de aves, empregado doméstico diarista, encarregado de padaria, gerente de produção, mecânico de manutenção hidráulica, repositor em supermercados e vendedor no comércio de mercadorias – ensino fundamental ou médio completo/incompleto, dependendo do cargo (1 vaga para cada cargo).

Em Sapé, são 33 vagas ofertadas para servente de obras – ensino fundamental incompleto (20), ferreiro armador na construção civil – ensino fundamental incompleto (5), advogado, coordenador administrativo, gerente comercial – ensino superior completo (1 vaga para cada cargo), motorista de caminhão guincho – ensino fundamental completo (1), técnico agrícola – ensino médio completo (1), promotor de vendas e recepcionista atendente – ensino médio completo (1 vaga para cada cargo).

O Sine-PB em Patos está oferecendo 17 vagas, com destaque para motorista de caminhão – ensino médio ou fundamental completo (7), atendente de farmácia balconista – ensino médio completo (2), carregador de caminhão – ensino médio completo (3), confeiteiro, gerente de logística, operador de caixa, representante técnico de vendas, vendedor pracista – ensino médio completo ou sem exigência de escolaridade (1 vaga para cada cargo).

Já em Santa Rita, 61 vagas estão disponíveis. As principais vagas são para auxiliar de linha de produção – ensino médio completo (30), eletricista de instalações (edifícios) – ensino médio completo (5), auxiliar de enfermagem, ajudante de engarrafamento, engenheiro civil (estágio), garçom, jardineiro, motorista de caminhão, pedreiro, técnico de edificações, técnico em segurança do trabalho – ensino médio completo, fundamental completo ou superior incompleto, conforme o cargo (2 vagas para cada cargo), servente de obras – ensino fundamental completo (5).

No município do Conde, são ofertadas 5 vagas. Há oportunidades para empregado doméstico nos serviços gerais – ensino médio completo (3), auxiliar de expedição (PcD), operador de máquinas fixas em geral – ensino médio completo (1 vaga para cada cargo).

Cabedelo disponibiliza 6 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria – ensino médio incompleto (2), assistente de vendas – ensino médio completo (2), balconista de açougue – sem exigência de escolaridade (2). Já emm Cajazeiras, são 3 vagas disponíveis para auxiliar de serigrafia – sem exigência de escolaridade.

Em São Bento, há 20 oportunidades para auxiliar de linha de produção – ensino fundamental completo (sendo 12 vagas exclusivas para pessoa com deficiência), consultor de vendas – ensino médio completo (3), assistente administrativo, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, operador de caixa, promotor de vendas – ensino fundamental ou médio completo (1 vaga para cada cargo).

No Sine-PB de Mamanguape as 2 vagas contemplam as funções de ajudante de carga e descarga de mercadoria – ensino fundamental incompleto (1), empacotador a máquina – ensino fundamental completo (1).

O Sine-PB orienta os trabalhadores interessados a comparecerem às unidades de atendimento portando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. Atualmente, são 16 postos em funcionamento e mais cinco unidades de extensão de atendimentos nas Casas da Cidadania em João Pessoa. Os demais estão distribuídos nos seguintes municípios: Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita, Cabedelo, Patos e Princesa Isabel.

O Sistema trabalha em parceria com diversas empresas realizando a intermediação da mão de obra ofertada por elas. Os serviços do Sine/PB para empresas instaladas ou que irão se instalar no estado podem ser solicitados pelo e-mail: estadual@hotmail.com.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (83) 3218-6600.

Confira as vagas