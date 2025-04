O Grupo Energisa abriu as inscrições para o Programa de Aceleração de Carreira – Seu Talento nos Energisa. Com abrangência nacional, a iniciativa é voltada para jovens profissionais que já têm experiência no mercado e desejam evoluir na carreira, assumindo desafios estratégicos e se preparando para futuras posições de liderança. A proposta é formar líderes inovadores, com visão estratégica e capacidade de impactar positivamente o ecossistema de energia no país

O programa tem duração de seis meses e oferece uma jornada intensiva de desenvolvimento com foco em protagonismo, inovação e visão de negócio. Os participantes selecionados terão a oportunidade de conduzir projetos estratégicos, vivenciar diferentes áreas da empresa e contar com o acompanhamento de mentores e lideranças do Grupo Energisa.

Com presença em 97% do território nacional, a Energisa busca profissionais com formação superior concluída nos últimos cinco anos em qualquer curso, com preferência para Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia da Computação, Administração de Empresas, Economia e cursos correlatos de Tecnologia. Ter perfil de liderança, visão estratégica e disponibilidade para mudança de cidade são considerados diferenciais.

As inscrições estão abertas até o dia 6 de maio pelo site https://vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/seutalentonosenergisa.

Segundo Daniele Salomão, vice-presidente de Gente, Gestão, Sustentabilidade e Comunicação do Grupo Energisa, o objetivo do programa é atrair e desenvolver talentos com capacidade de transformar, inovar e crescer dentro de um setor em plena evolução. “O Programa de Aceleração é mais do que uma oportunidade de desenvolvimento. É a porta de entrada para quem quer construir uma carreira sólida em uma das áreas mais estratégicas para o futuro do Brasil e fazer parte de uma empresa com 120 anos de atuação no setor e em pleno movimento de diversificação dos negócios”, diz.

Os selecionados terão acesso a treinamentos técnicos e comportamentais, participação em fóruns executivos e benefícios como plano de saúde, previdência privada, incentivo a idiomas, programas de qualidade de vida, entre outros.