Sine-PB oferece mais de 700 vagas de emprego a partir de segunda

A partir desta segunda feira (14), o Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) oferta 701 vagas de emprego em 13 municípios do estado. Em João Pessoa, está concentrada a maioria das vagas, com 407 postos de trabalho, enquanto as demais vagas são distribuídas nas cidades de Campina Grande, Sapé, Santa Rita, Bayeux, Mamanguape, Guarabira, Conde, Cabedelo, São Bento, Patos, Cajazeiras e Princesa Isabel.

O cargo de operador de telemarketing ativo e receptivo – que exige ensino médio completo – é o que oferece o maior número de vagas em João Pessoa, totalizando 200 postos de emprego. Outros cargos de oportunidades de emprego em destaque são: carregador de caminhão, ajudante de carga e descarga de mercadoria, oficial de manutenção (disponibilidade para viagem), pedreiro – todos exigindo ensino fundamental completo (10 vagas cada cargo), servente de pedreiro (10), técnico de operação de telecomunicações – ensino médio completo/possuir CNH (15), entre outros.

Em Campina Grande – segundo município com mais oportunidades de trabalho – serão disponibilizadas 106 vagas, com destaque para servente de pedreiro, com 30 vagas – que exige ensino fundamental completo; e ainda pedreiro – ensino fundamental completo (10), vendedor pracista – ensino médio completo – e servente de obras – fundamental completo/vaga exclusiva para pessoa com deficiência (5 vagas cada cargo).

No posto de Santa Rita, serão ofertadas 72 vagas para diversas áreas como: auxiliar de linha de produção – ensino médio completo (30), eletricista de instalações – edifícios/ vaga para aprendiz, auxiliar de logística – todos exigindo ensino médio completo (5 vagas cada cargo), servente de obras/ ens. fundamental completo (5), ajudante de carga e descarga de mercadorias (4), entre outras áreas.

Em Sapé, serão oferecidas 8 vagas para os cargos de servente de obras (4), pedreiro (2), promotor de vendas, técnico agrícola – todos exigindo ensino médio completo (1 vaga cada função). Já no Sine de Mamanguape uma vaga será destinada para a função de ajudante de carga e descarga de mercadoria – ensino fundamental completo. E em Guarabira, serão ofertadas 27 vagas de emprego para o cargo de vendedor pracista, auxiliar de linha de produção (10 vagas cada cargo), costureira em geral (4), motorista de caminhão – ensino fundamental completo, padeiro, analista de logística (uma vaga cada cargo).

No posto do Sine-PB no Conde, serão 3 vagas distribuídas entre os cargos de auxiliar de manutenção predial, motorista carreteiro, motorista operacional de guincho – todos exigindo ensino médio completo (uma vaga cada função); enquanto no Sine-PB em Bayeux, será ofertada 1 vaga para vendedor em comércio atacadista – ensino médio completo.

Em Cabedelo, o Sine-PB vai ofertar 2 vagas para ocupação por profissionais que sejam assistente de vendas – ensino superior incompleto; enquanto em Patos, serão 8 vagas distribuídas em várias funções: auxiliar de linha de produção, estoquista, operador de caixa, vendedor de comércio varejista, vendedor pracista, operador de estação de tratamento de água – todos exigindo ensino médio completo, motorista de caminhão/ensino fundamental completo (uma vaga cada cargo).

No município de São Bento, 18 vagas aguardam os profissionais, com destaque para o cargo de auxiliar de linha de produção – ensino fundamental completo/ vaga exclusiva para pessoa com deficiência (12), e ainda consultor de vendas/ ensino médio completo (2), repositor em supermercados, auxiliar de limpeza, atendente do setor de frios e laticínios – todos exigindo ensino fundamental completo, operador de caixa – ensino médio completo (1 vaga cada cargo).

No Sine estadual de Princesa Isabel, serão ofertadas 45 vagas para as funções de servente de pedreiro (15), pedreiro, auxiliar de linha de produção (5 vagas cada cargo), montador de estruturas metálicas (3), personal trainer – superior incompleto – vaga para estágio (2), trabalhador rural (2), barman, mecânico de manutenção hidráulica, supervisor de vendas, cozinheiro geral, caixa de loja/ensino fundamental completo (1 vaga cada cargo), entre outras. Em Cajazeiras, serão 3 vagas para quem procura emprego de auxiliar de serigrafia.

O Sine-PB possui atualmente 16 postos em funcionamento e mais cinco unidades de extensão de atendimentos nas Casas da Cidadania em João Pessoa. Os demais estão distribuídos nos seguintes municípios: Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita, Cabedelo, Patos e Princesa Isabel.

O Sistema trabalha em parceria com diversas empresas realizando a intermediação da mão de obra ofertada por elas. Os serviços do Sine/PB para empresas instaladas ou que irão se instalar no estado podem ser solicitados pelo e-mail: estadual@hotmail.com.