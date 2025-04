A homologação do resultado final do Concurso Público 001/2024 da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde) foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (10). A instituição divulgou, também, um checklist completo com todos os documentos necessários para a admissão dos aprovados no certame. O checklist está disponível no site oficial da PB Saúde e pode ser acessado por meio do seguinte link: Checklist de Documentos – Concurso PB Saúde 2024.

Essa medida visa ajudar os candidatos a se prepararem com antecedência, garantindo que todos os documentos sejam providenciados corretamente, evitando pendências no processo de contratação. Como o número de documentos exigidos é extenso e alguns precisam ser solicitados com antecedência, a PB Saúde orienta que os candidatos iniciem o processo de organização o quanto antes.

Para o superintendente da PB Saúde, Jhony Bezerra, o novo concurso da PB Saúde representa um marco para a saúde pública da Paraíba, garantindo a ampliação e qualificação do atendimento à população. Além disso, o gestor destacou o compromisso da Fundação em garantir agilidade e transparência em todas as etapas do processo de admissão.

“Estamos empenhados para que o processo de admissão ocorra sem pendências e com total apoio aos novos colaboradores, para que se sintam acolhidos e preparados para contribuir com a saúde pública da Paraíba”, afirmou Jhony.

O resultado final do concurso foi publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba (DOE-PB) em 5 de abril de 2025, e os aprovados já podem conferir a lista, disponível no site oficial da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

Foram oferecidas 4.338 vagas, sendo 1.410 para contratação imediata e 2.928 destinadas à formação de cadastro de reserva. As oportunidades contemplam 87 cargos, com vagas para níveis médio, técnico e superior.

A validade do concurso é de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogada por igual período, a critério da PB Saúde.

Mais informações sobre o concurso podem ser acessadas no site da organizadora, Idecan – www.idecan.org.br.