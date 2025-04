TRF-4 realiza concurso público; saiba os detalhes

O TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) publicou um edital para concurso público nesta quarta (9), com remunerações iniciais de R$ 8.520,65, para cargos de analista judiciário, e R$ 14.852,66, para técnicos judiciários.

As vagas, neste momento, são apenas para cadastro de reserva, ou seja, a quantidade depende de quantas serão necessárias até o prazo de validade do concurso. Os estados contemplados são Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

As inscrições podem ser realizadas no site da FCC (Fundação Carlos Chagas), no período entre 10h do dia 14 de abril até 23h59 de 14 de maio. As taxas variam entre R$ 80 e R$ 100.

Os cargos de analista judiciário aceitam diplomas de conclusão de curso superior em direito, tecnologia da informação, ciências contábeis, engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia elétrica, psicologia, medicina, enfermagem, serviço social, arquitetura ou biblioteconomia, dependendo da área.

Já algumas áreas dos cargos de técnico judiciário aceitam candidatos com ensino superior completo de qualquer curso reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação).

COMO SERÃO AS PROVAS?

Para todos os cargos, será aplicada uma prova objetiva, de caráter classificatório, com 50 perguntas de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, e uma questão discursiva. Os conteúdos programáticos constam no edital do concurso.

As cidades de aplicação das provas do Rio Grande do Sul serão Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Porto Alegre, Santa Maria e Uruguaiana. Em Santa Catarina, em Chapecó, Florianópolis, Itajaí e Rio do Sul. No Paraná, será em Cascavel, Curitiba, Guarapuava e Maringá.

Os candidatos para os cargos de técnico judiciário deverão fazer as provas na parte da manhã, e de tarde será a vez dos que concorrem para analista. A data prevista para aplicação é 13 de julho.

Para a vaga de agente da polícia judicial, na área administrativa dos cargos de técnico judiciário, também será aplicado um teste de aptidão física, exclusivamente nas cidades de Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, com data prevista para 19 de outubro.

CALENDÁRIO DO CONCURSO

Período de inscrições – 14/04 a 14/05

Período de solicitar isenção da taxa de inscrição – 14/04 a 18/04

Último dia para pagamento da taxa de inscrição – 15/05

Publicação do edital com informações sobre a prova de conhecimentos – 18/06

Aplicação das provas de conhecimentos – 13/07

Divulgação do gabarito da prova de conhecimentos – 14/07

Resultado da prova de conhecimentos – 29/08

Publicação do edital com informações sobre a prova de aptidão física – 30/09

Aplicação da prova de aptidão física – 19/10

Resultado final – 27/10

*GABRIELA CECCHIN/Folhapress