Novo concurso para a Educação em João Pessoa

Na data em que marca os 100 dias do início de sua nova gestão à frente da Prefeitura de João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena realizou um brunch com a imprensa, nesta quinta-feira (10), no Hotel Xênius, no bairro de Cabo Branco. Na ocasião, o gestor anunciou um novo concurso para a Educação com 500 vagas e fez um balanço das ações realizadas na administração municipal neste ano.

“Graças a Deus iniciamos esta nova gestão com realizações no sentido de dar continuidade ao planejamento assumido no compromisso de campanha e nas necessidades da nossa cidade. Esse compromisso pode ser visto na Educação, onde hoje anunciamos um novo concurso com 500 vagas. Esperamos divulgar o edital ainda este mês e, consequentemente, vencer as etapas de seleção, de prazo para estudar e contratação dos profissionais assim que saia o resultado”, explicou Cícero.

A nova gestão foi iniciada com o mesmo ritmo acelerado da última. Nos primeiros 100 dias, foram 189 obras entregues, 95 ordens de serviço assinadas e diversas obras estão em fase de licitação, com o investimento total de R$ 192,7 milhões.

Na Infraestrutura, Cícero entregou 160 ruas calçadas em paralelepípedos, todas padronizadas com drenagem, calçadas, acessibilidade e sinalização. Além disso, 88 ordens de serviço foram assinadas, totalizando 1.524 ruas na Capital. O Programa ‘Asfalto Novo’ também entregou à população 23 vias, totalizando seis quilômetros de pavimentação asfáltica.

A Educação, que vai ganhar mais 500 vagas através de concurso, também segue como um dos principais focos da gestão. Duas novas unidades escolares foram entregues, totalizando 46 construídas ou reformadas. A Rede Municipal de Ensino também foi expandida e hoje conta com mais de 77 mil alunos matriculados.

Na Saúde, que é um dos maiores anseios da população, os moradores da Zona Sul ganharam a USF Novo Geisel, com capacidade para atender até 16 mil pessoas. O programa ‘Remédio em Casa’ foi ampliado e também foi criado o projeto ‘Sorriso em Dia’, que leva atendimento odontológico humanizado para pacientes com necessidades especiais. O número de cirurgias também foi ampliado nos hospitais, com 1.040 no Santa Isabel, 342 no Valentina e 163 no Hospital Geral e do Câncer.

Outras ações importantes foram realizadas na mobilidade e segurança pública, com 200 aprovados em concursos convocados para o curso de formação da Guarda Metropolitana e 100 para a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob). Pensando na qualidade do transporte público, 22 ônibus zero quilômetro já estão nas ruas e ainda este mês a população vai ganhar 10 novos ‘Geladinhos’.

O Centro Histórico segue tendo uma atenção especial da gestão. A área ganhou uma secretaria exclusiva para tratar dos assuntos do local. O programa ‘Viva o Centro’ ampliou a área de benefícios fiscais em 34% e a reforma do antigo prédio da Prefeitura está em andamento para sediar a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb).

A soma de todos os investimentos e as belezas naturais têm tornado João Pessoa um dos destinos mais procurados do Brasil, como vem sendo divulgado em todos os sites especializados. A rede hoteleira também comemora os resultados, com ocupação recorde e número de voos para a nossa cidade vem aumentando.

“A apresentação que o prefeito Cícero Lucena fez hoje foi mais do que o resumo das ações da Prefeitura. É o som que a gestão tem de ampliar cada vez mais, seja no turismo, seja no desenvolvimento humano e urbano, na pavimentação de ruas, reformas de escolas, reformas de creches. Eu passaria o dia inteiro aqui mencionando as ações da Prefeitura. Esse é o sentimento da nossa gestão, de continuar trabalhando para o senhor João, a dona Maria que estão esperando ações e melhorias em todos os bairros da cidade”, destacou o vice-prefeito Leo Bezerra.