PROEAD abre edital com processo seletivo de docentes para atuarem na UEPB

A Pró-reitoria de Ensino Médio, Técnico e Educação a Distância (PROEAD) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) abiu nesta terça-feira (8) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 06/2025, para contratação de professores(as) bolsistas para atuarem no curso de Licenciatura em Pedagogia nos câmpus de Campina Grande, Patos e Catolé do Rocha. As atividades docentes serão realizadas aos sábados, de forma presencial, nos turnos da manhã e tarde.

O edital, que fica aberto até o dia 30 de abril, oferece vagas para as seguintes formações: Pedagogia, Letras, Física, Química e Biologia, além de Matemática, Sociologia, História e Psicologia. Além da graduação nas áreas estipuladas é obrigatório ter no mínimo Mestrado, atendendo as especificidades requeridas pelo edital. O edital prevê a inscrição em apenas dois (2) componentes, sendo um em cada semestre.

Para se inscrever é necessário acessar o portal da Comissão Permanente de Concursos (CPCon) e a aba Processos Seletivos PROEAD, fazer a leitura completa do edital e realizar a inscrição na área do candidato. O resultado final está previsto para o dia 15 de maio e todas as etapas devem acompanhadas pelos interessados no portal da CPCon.

Dúvidas podem ser tiradas em contato com a Secretaria do curso, pelo e-mail parforuepb@setor.uepb.edu.br.