O Sine Municipal de Campina Grande registra para esta semana 1.036 oportunidades através do sistema de cadastro da Prefeitura. Os interessados podem acessar o link da bio e selecionar a opção Cadastro Online – Currículo Vagas https://shre.ink/bnxO. É fundamental preencher corretamente todos os campos do formulário.

Para concorrer às vagas de Operador de Telemarketing, os interessados podem fazer o cadastro presencialmente ou de forma online. O processo online está disponível no link da bio do Instagram @sinemunicipalcg na opção Vagas AeC https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJSfzNJgDSrf97F5fMQ4dJYAow0_4inI7opDKOHGTnmBzGoA/viewform.

Para as vagas temporárias do Maior São João do Mundo, é necessário o comparecimento ao órgão para realizar a inscrição e concorrer a vaga.

Os candidatos devem preencher os dados solicitados e acessar o link da empresa para realizar o teste classificatório. Caso necessitem de auxílio, no preenchimento do formulário, os candidatos devem procurar o Sine Municipal presencialmente.

Para o atendimento é necessário apresentar os seguintes documentos: RG e CPF; comprovante de residência; currículo atualizado e a carteira de trabalho.

Além das oportunidades comuns ao público em geral, diversas vagas estão disponíveis exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PCD) e Jovens Aprendizes. As vagas exclusivas para PCDs requerem a apresentação de laudo médico atualizado.

O Sine Municipal está localizado na rua Santa Clara, s/n, Centro, próximo ao Terminal de Integração de Passageiros. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h.

Para suporte e outros serviços, os trabalhadores podem entrar em contato pelo WhatsApp (83) 9323-9599 ou pelo instagram oficial: @sinemunicipalcg.

Vagas disponíveis em Campina Grande

Assistente administrativo – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 5 VAGAS

Assistente de planejamento de manutenção – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Atendente de balconista – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Atendente de balconista de farmácia – PCD – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Atendente de lojas – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 15 VAGAS

Auxiliar administrativo – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 4 VAGAS

Auxiliar de confeitaria – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 2 VAGAS

Auxiliar de cozinha – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 11 VAGAS

Auxiliar de encanador – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Auxiliar de limpeza – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 8 VAGAS

Auxiliar de logística – PCD – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Auxiliar de manutenção predial – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 2 VAGAS

Auxiliar de marceneiro – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Barman – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Caseiro – Ensino fundamental + Disponibilidade para residir no local + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Chefe de cozinha – Ensino médio completo+ 6 meses de experiência / 2 VAGAS

Contador – Ensino superior em contabilidade + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Coordenador administrativo – Ensino superior em Administração ou marketing + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Costureiro, a máquina na confecção em séries – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 2 VAGAS

Costureira de máquinas industriais – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência / 2 VAGAS

Cozinheiro de restaurante – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 2 VAGAS

Cozinheiro geral para residência – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Estoquista – PCD – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Fisioterapeuta – Ensino superior completo em Fisioterapia + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Garçom – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 2 VAGAS

Gerente administrativo – Ensino superior completo em administração + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Gerente comercial – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Jardineiro – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 2 VAGAS

Mecânicos de automóveis e caminhões – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Mecânico de automóvel – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Modelista de roupas – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Montador instalador de acessórios – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Motofretista – Ensino fundamental – 6 meses de experiência / 1 VAGA

Motorista entregador – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 10 VAGAS

Operador de caixa – PCD – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Operador de caixa – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 2 VAGAS

Operador de extrusora de borracha e plástico – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Operador de vendas (Loja) – PCD – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Orientador de tráfego para estacionamento – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Padeiro – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Promotor de vendas – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Saladeiro – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 4 VAGAS

Serralheiro – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 3 VAGAS

Soldador – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Subgerente de restaurante – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Supervisor comercial – Ensino superior incompleto na área de humanas + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Supervisor de logística – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Sushiman – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Técnico em segurança do trabalho – Ensino médio completo + Curso técnico em segurança do trabalho + 6 meses de experiência / 2 VAGA

Vendedor de consórcio – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 5 VAGAS

Vendedor interno – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 24 VAGAS

Vendedor porta a porta – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 10 VAGAS

Vendedor pracista – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 3 VAGAS

Operador de Telemarketing – Ensino médio completo + disponibilidade pra o turno da tarde / 300 VAGAS

Operador de Telemarketing Jovem Aprendiz – Cursando ensino médio / 120 VAGAS

Serviços Gerais – (vagas temporárias para o Maior São João do Mundo) – consultar requisitos no edital da Sesuma – 240 VAGAS IMEDIATAS + 100 RESERVA

Fiscal de Apoio – (vagas temporárias para o Maior São João do Mundo) – consultar requisitos no edital da Sesuma – 40 VAGAS IMEDIATAS + 30 RESERVA

Total de vagas 983

CONTROLADOR DE ACESSOS – Elegível PCD – (Formação na área + laudo médico) 1 VAGA

MOTORISTA – Elegível PCD – (Formação na área + laudo médico) 1 VAGA

ENFERMEIRO(A) ESTOMATERAPEUTA | HOSPITAL HELP – Elegível PCD – (Formação na área + laudo médico) 1 VAGA

CONSULTOR COMERCIAL – UNIFACISA – Elegível PCD – (Formação na área + laudo médico) 1 VAGA

FONOAUDIÓLOGO(A) HOSPITALAR – (Formação na Área) 1 VAGA

Enfermeiro(a) – (Oncologia Pediátrica) – Hospital HELP – Elegível PCD – (Formação na área + laudo médico) 1 VAGA

TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM – FERISTA – (Formação na área) 1 VAGA

ANALISTA DE MULTIMIDIAS EDUCACIONAIS – UNIFACISA – Elegível PCD – (Formação na área + laudo médico) 1 VAGA

AUXILIAR DE ROUPARIA – HOSPITAL HELP – Elegível PCD – (Formação na área + laudo médico) 1 VAGA

Analista de Custos – Hospital HELP – Elegível PCD – (Formação na área + laudo médico) 1 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO – UNIFACISA – Elegível PCD – (Formação na área + laudo médico) 1 VAGA

ENFERMEIRO(A) UTI NEONATAL – HOSPITAL HELP – Elegível PCD – (Formação na área + laudo médico) 1 VAGA

TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | UTI PEDIÁTRICA – HOSPITAL HELP – Elegível PCD – (Formação na área + laudo médico) 1 VAGA

TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM – UTI NEONATAL – HOSPITAL HELP – Elegível PCD – (Formação na área + laudo médico) 1 VAGA

TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – HOSPITAL HELP – Elegível PCD – (Formação na área + laudo médico) 1 VAGA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (CENTRO OBSTÉTRICO) – HOSPITAL HELP – (Formação na área) 5 VAGAS

ENFERMEIRO(A) – (CENTRO OBSTÉTRICO) – HOSPITAL HELP – (Formação na área) 5 VAGAS

ANALISTA CONTÁBIL | CONTABILIDADE – UNIFACISA – Elegível PCD – (Formação na área + laudo médico) 1 VAGA

ENFERMEIRO(A) CME | HOSPITAL HELP – Elegível PCD – (Formação na área + laudo médico) 1 VAGA

ASSISTENTE COMERCIAL – UNIFACISA – (Formação na área) 1 VAGA

TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM CME | HOSPITAL HELP – Elegível PCD – (Formação na área + laudo médico) 1 VAGA

ENFERMEIRO(A) ESTOMATERAPEUTA | HOSPITAL HELP / Elegível PCD – (Formação na área + laudo médico) 1 VAGA

ENFERMEIRO CENTRO CIRÚRGICO – HOSPITAL HELP – Elegível PCD – (Formação na área + laudo médico) 1 VAGA

JOVEM APRENDIZ ADMINISTRATIVO – HOSPITAL HELP – Elegível PCD – (Formação na área + laudo médico) 1 VAGA

SUPERVISOR DE OPERAÇÕES CIRURGICAS – HOSPITAL HELP – Elegível PCD – (Formação na área + laudo médico) 1 VAGA

CONCIERGE DE HOSPITALIDADE – HOSPITAL HELP – Elegível PCD – (Formação na área + laudo médico) 1 VAGA

TECNICO DE ENFERMAGEM UNIDADE DE INTERNAÇÃO ADULTO – HOSPITAL HELP – Elegível PCD (Formação na área + laudo médico) – 1 VAGA

TECNICO DE ENFERMAGEM EM HEMODIALISE: SETOR DE HEMODIALISE – HOSPITAL HELP – Elegível PCD – (Formação na área + laudo médico) 1 VAGA

TECNICO DE ENFERMAGEM CENTRO CIRURGICO – HOSPITAL HELP – Elegível PCD – (Formação na área + laudo médico) 15 VAGA

ENFERMEIRO SCIH – HOSPITAL HELP – Elegível PCD – (Formação na área + laudo médico) 1 VAGA

SUPERVISOR FARMACEUTICO – HOSPITAL HELP – Elegível PCD – (Formação na área + laudo médico) 1 VAGA.